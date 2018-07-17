0553 313 94 23

Bedelliden satılık: 'Erkenci kuş'lar ilana çıktı!

Bedelli askerliğin büyük oranda netleşmesiyle birlikte internette araba satış ilanları bir anda patladı. Aracını satmak için bir internet sitesine ilan veren genç, "Erkenci kuş bedelli askerlik için satılık" yazdı.

17 Temmuz 2018 Salı 20:31
Bedelliden satılık: 'Erkenci kuş'lar ilana çıktı!

Bedelli askerlik ile ilgili haberlerinin peş peşe gelmesinin ardından internette araba satış ilanları patladı.

Eğitim süresinin 28 gün olarak öngörüldüğü bedelli askerlikte, ücretin 15 bin TL olacağı konuşuluyor.

Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış sitelerinde de satılık araba ilanlarının bir anda arttığı görüldü.

 

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 20:31
  1. Bedelli Askerlik
  2. Bedelli Askerlikte Son Durum
  3. Bedelli Askerlik Açıklandı
  4. bedelli askerlik ne zaman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelliden satılık: 'Erkenci kuş'lar ilana çıktı!
    1. Bedelliden satılık: 'Erkenci kuş'lar..
    2. Çamaşır beyazlatma yöntemleri nelerdir?
    3. ABD'den Ortadoğu'ya büyük sevkiyat! 5..
    4. 2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav..
    5. Piknik dönüşü facia: Römorklu traktör..
    6. Benzine indirim geldi
    7. Albino (Albinizm) hakkında bilmeniz..
    8. Rusya'dan flaş ABD açıklaması:..
    9. Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları ne..
    10. Pirinç eşyalarınızı böyle temizleyin
    11. Maduro'dan sömürgeci Fransa'ya tokat..
    12. Kedicik değil sanki CIA ajanı! Bakın..
    13. Zulme karşı yürürken vurulmuştu,..
    14. Benzine indirim pompaya yansımadı
    15. TOKİ Manisa Yunusemre 438 konut 2+1..
    16. Rusya'dan flaş 'Su-57' kararı!..
    17. MEB bursluluk sınavı İOKBS sonuçları..
    18. Polisleri bile şaşırttı! Berber..
    19. ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi:..
    20. Yumurta çiçeğinin faydaları nelerdir?
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan 15 Temmuz'da Marmaris'te...
    Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan 15 Temmuz'da Marmaris'te...
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı