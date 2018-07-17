Bedelliden satılık: 'Erkenci kuş'lar ilana çıktı!
Bedelli askerliğin büyük oranda netleşmesiyle birlikte internette araba satış ilanları bir anda patladı. Aracını satmak için bir internet sitesine ilan veren genç, "Erkenci kuş bedelli askerlik için satılık" yazdı.17 Temmuz 2018 Salı 20:31
Bedelli askerlik ile ilgili haberlerinin peş peşe gelmesinin ardından internette araba satış ilanları patladı.
Eğitim süresinin 28 gün olarak öngörüldüğü bedelli askerlikte, ücretin 15 bin TL olacağı konuşuluyor.
Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış sitelerinde de satılık araba ilanlarının bir anda arttığı görüldü.
YORUM YAZ