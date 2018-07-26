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Bedellide tazminat detayı belli oldu

Yüzbinlerce gencin bedelli askerlikte merak edilen çalışanlar için 'tazminat' detayı açıklığa kavuşturuldu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:32
Bedellide tazminat detayı belli oldu

AK Parti'nin Meclis gündemine getirdiği bedelli askerlik düzenlemesi hak sahibi çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiriyor. Yasanın ilk halinde bulunan 28 günlük eğitimin 21 güne indirilmesi kararı verildi. Bu karar çalışanların tazminat hakkından izin durumuna ve prim ödemesine kadar her şeyi etkileyecek. Yasa tasarısında eğitim sırasında çalışanların işten çıkartılmaması için ücretsiz izinli sayılması öngörüldü. Böylece çalışanlar 21 günlük temel eğitimden sonra işlerine dönebilecek. Bu durum sigorta primleri ve kıdem tazminatı açısından bazı sonuçlar da doğuracak.

SİGORTA PRİMLERİ YATIRILMAYACAK

21 gün ücretsiz izinli sayılacak çalışanlar için bu sürelerde bir ücret ya da prime esas kazanç oluşmadığı için sigorta primleri yatırılmıyor. Dolayısıyla bu günler emeklilik hesabında kullanılmıyor. Ancak bu sürelerde işten çıkış işlemi de yapılmıyor. Ayrıca 21 günlük sürede GSS açısından hak düşmediğinden sağlık hizmetlerinden faydalanma da devam edecek.

ÜCRETLİ İZİN İÇİN 6 YIL KIDEM GEREKİYOR

Bazı çalışanlar için bu formül de gündeme geliyor. Bedelli askerlik için 21 günlük temel eğitime gidecek çalışan yıllık iznini kullanabilir. Bu durumda primleri yatırılır ve maaşı da tam ödenir. Döndüğünde de işinin başına geçer ve kaldığı yerden çalışmaya devam eder. Bu yöntem için en az 6 yıllık kıdem gerekiyor. Çünkü 6 yılın altında izin hakkı 14 gün. Ancak işverenler burada esnek davranabilir.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:32
  1. Bedelli Askerlik
  2. askerlik tazminatı
  3. GSS primleri

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