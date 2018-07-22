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Bedellide ‘28 gün’ tartışması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücretin TBMM’ye sevk edilmesinin ardından “28 gün şartı” adaylar ve yakınlarının kafasını karıştırdı. Sosyal medya üzerinde yapılan tartışmalara MHP lideri Devlet Bahçeli’de katılırken, 28 günlük eğitimin adaylara katkı sağlamayacağını savundu.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:25
Bedellide ‘28 gün’ tartışması

HASAN EĞRİGÖZ/ANKARA

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücretin TBMM’ye sevk edilmesinin ardından “28 gün şartı” adaylar ve yakınlarının kafasını karıştırdı. Sosyal medya üzerinde yapılan tartışmalara MHP lideri Devlet Bahçeli’de katılırken, 28 günlük eğitimin adaylara katkı sağlamayacağını savundu. Bahçeli, “Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir” ifadelerini kullandı. Akit’e konuşan 15 Temmuz Platformu Başkanı Mustafa Kır ise şunları dile getirdi: “Bizde her Türk asker doğar diye kulaktan kulağa giden bir ses var. Ama belli bir eğitimin olması gerekiyor. 28 günlük bir asker ne öğrenebilir? İllaki eğitim verilecekse 3 ay verilsin. Allah korusun bir gün lazım olacağı tutar. 28 gün eğitim almış bir asker ne yapabilir? Eğitim 28 günde verilmez. 15 Temmuz gecesi tankları durdurmak için tankın egzozuna tişörtünü koyan vatandaşlar onu nerden biliyor? Elbette askerde öğrendiler. 28 günlük bir asker bunu öğrenemez o yüzden madem bedeli parayla ödediler hiç gitmesinler. Vatandaşlar bu durumda askerlikten alacakları pek bir şey yok 3 günü zaten yolda geçer. Asker geçiciyim düşüncesiyle gidecek o yüzden bir katkı sağlamayacak. Ben gönderilmesi taraftarı değilim.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 11:25
  1. Bedelli Askerlik
  2. Devlet Bahçeli

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