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Bedelli meclis’te

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik ile ilgili müjdeyi verdi. Meclis’e sunulan bedelli tasarısında 25 yaş, 15 bin lira bedel ve 28 gün askerlik hizmeti öngörülüyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:36
Bedelli meclis’te

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Dün Meclis’te konuşan AK Partili Turan, “Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis’in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. Meclisimize, Plan Bütçe’ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir. Biz AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi ihmal ettik ki bunu edelim? Ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizim için bir görevdi. İstiyoruz ki, profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun” ifadelerini kullandı.

YAŞ 25, ÜCRET 15 BİN TL, 28 GÜN ASKERLİK YAPILACAK

“Kulis bilgisi, duyuma buna gerek yok. Biz şeffaf insanlarız. Yeni gelişmeyi sizinle paylaşmak istedim” diyen Turan, bedelli askerlik koşullarını da, “25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor” sözleriyle açıkladı. Ancak daha sonra askerlik süresinin 28 gün olduğu bildirildi. 

KANAL İSTANBUL VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YIPRANMA

Öte yandan, torba yasa teklifine eklenen madde ile Kanal İstanbul’un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanındığı öğrenildi.

Teklifte ayrıca, sağlık personeline de yıpranma hakkı verilmesi öngerülüyor. Teklife göre, sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edebilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:36
  1. İstanbul
  2. Bedelli Askerlik
  3. AK Parti

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