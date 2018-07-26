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Bedelli askerlikte başvurular ne zaman? Açıklandı

Bedelli askerlik düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından 3 ay içinde başvurular alınacak, daha sonra dönemler belirlenecek. 21 günlük temel askerlik eğitimi hızlandırılmış programla verilecek.

26 Temmuz 2018 Perşembe 21:25
Bedelli askerlikte başvurular ne zaman? Açıklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Askerlik Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN ONAYLADIKTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yasanın hayırlı olmasını temenni eden Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe gireceğini anımsattı.

3 AY İÇİNDE BAŞVURULAR ALINACAK

Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerektiğini belirtti.

Düzenlemenin yaklaşık 1 milyon 300 bin genci ilgilendirdiğine işaret eden Muş, talebin ne kadar olacağını takip edeceklerini vurguladı.

Konuyla ilgili usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceğini aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şöyle devam etti:

BAŞVURULARIN ARDINDAN DÖNEMLER BELİRLENECEK

"Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek.

TSK, Milli Savunma Bakanlığının bu anlamda ciddi tecrübesi olan kurumlar, ilk kez, askerliğini yapacak kişi gelmeyecek, ilk kez birisine askerlik yaptırmayacak.

TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ VERİLECEK

Hem temel askerlik eğitimi verilecek bunun yanında tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler de -geçmiş dönemlerdeki ders programında bunlar da vardı- verilecek.

HIZLANDIRILMIŞ PROGRAM UYGULANACAK

Eğitimin yararlı olacağı yönünde bir kanaat belirtmeleri durumunda, biz teklifimizi hazırlarken bunu yok sayamayız. Onların görüşlerini dikkate alarak bu teklif hazırlandı. Temel eğitimde süre 21 gün olarak belirlendi.

1987'de çıkan bedelli askerlikte süre 3 ay, 1992'de 2 ay, 1999'da 1 aydı. Kısa dönem askerlik görevini yerine getirenler de 28 gün temel askerlik eğitimi alırlar. 6 ay askerlik yapacak kişi için de temel askerlik eğitimi de 28 gündür. Burada süreç, biraz daha hızlandırılarak, hızlandırılmış program uygulanmak suretiyle temel askerlik eğitimi verilecektir."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 21:25
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