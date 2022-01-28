Bedelli askerlik yerleri, başvurularını tamamlayan adayların gündeminde. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen yönergelere göre başvurularını yapan ve ücretlerini yatıran vatandaşlar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda bedelli askerlik sevk tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Buna göre ilk sevk tarihleri şubat ayında başlıyor

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihi itibariyle açıklandı.

2022 askerlik celp ve sevk tarihleri

MSB tarafından sevk tarihinin 3 Şubat olduğu bildirildi. Konuyla ilgili olarak “2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır” denildi.

*Yükümlü: Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup)- Sevk Tarihleri 03 Şubat 2022

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler - 02-03 Şubat 2022

*Erbaş/Er (2nci Grup): Sevk Tarihleri 03 Mart 2022

Covid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

02-03 Mart 2022

*Erbaş/Er (3ncü Grup): 31 Mart 2022

Covid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler 30-31 Mart 2022