Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik 2022 sevk tarihlerinin belli olmasının ardından gözler askerlik yerlerine çevrildi. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğreniliyor.
Bedelli askerlik yerleri, başvurularını tamamlayan adayların gündeminde. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen yönergelere göre başvurularını yapan ve ücretlerini yatıran vatandaşlar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda bedelli askerlik sevk tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Buna göre ilk sevk tarihleri şubat ayında başlıyor
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihi itibariyle açıklandı.
2022 askerlik celp ve sevk tarihleri
MSB tarafından sevk tarihinin 3 Şubat olduğu bildirildi. Konuyla ilgili olarak “2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır” denildi.
*Yükümlü: Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup)- Sevk Tarihleri 03 Şubat 2022
Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler - 02-03 Şubat 2022
*Erbaş/Er (2nci Grup): Sevk Tarihleri 03 Mart 2022
Covid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler
02-03 Mart 2022
*Erbaş/Er (3ncü Grup): 31 Mart 2022
Covid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler 30-31 Mart 2022