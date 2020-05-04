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Yaşam

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu askere gidecek adaylar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında telekonferans yöntemiyle toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-05-04 22:10:00 -
Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumnhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında 2020 celp ve terhis tarihlerini açıkladı. İşte binlerce vatandaşın heyecanla beklediği terhis tarihlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

 

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