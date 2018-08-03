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Bedelli askerlik başvuruları başladı! Site çöktü

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik başvuru süreci öncesinde bazı detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru kılavuzu da asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:15
Bedelli askerlik başvuruları başladı! Site çöktü

Yüz binlerce aday inceleme yapmak için siteye akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sitede aksamalar yaşandı ve site çöktü. 

3 Ağustos Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' başlığı altında yer alan bedelli askerlik düzenlemesi, bazı şartların netlik kazanmasına olanak tanıdı. Peki, bedelli askerlik başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, birçok vatandaşın aklındaki soru hakkında bazı detaylar,

BAŞVURULAR 'ASAL'DAN YAPILACAK

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak.

ASKERLİK ŞUBESİ YA DA E-DEVLET

Buna göre hak sahibi olup olmadığınızı size en yakın askerlik şubesinden, e-devlet'ten ya da konsolosluktan (yurt dışında yaşayanlar için) öğrenebilirsiniz.

BANKA DEKONTU TESLİM EDİLECEK

Ardından başvuru belgenizi alarak bankaya gidecek ve 15 bin lira olarak belirlenen bedelli ücretini yatıracaksınız.

CELP DUYURUSU AÇIKLANACAK

Banka dekontu askerlik şubesine teslim edildikten sonra celp duyurusunun açıklanması için beklemeye geçeceksiniz.

BİRLİĞE SEVK

Askeralma Genel Müdürlüğü celp duyurusunu yaptıktan sonra yoklamanızı askerlik şubesinden ya da e-devletten alarak birliğinize sevk edileceksiniz.

Böylece 21 günlük askerlik hizmetiniz başlamış olacak.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 13:15
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