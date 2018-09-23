Bedelli askerlere dikkat çeken eğitim!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işbirliğinde, bedelli askerlik yapacaklara 21 günlük temel askerlik eğitimi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri verilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yılın başından bu yana kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri" ile 25 binin üzerinde kamu görevlisine ulaşıldığını belirtti. Selçuk; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere; ‘Kadına ve çocuklara yönelik saldırılar insanlık suçudur’. Bu nedenle, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farkındalık artırma faaliyetleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı ile de güçlü bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak 500 binin üzerinde ere “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri” verilmesi konusunda mutabakata vardık.” dedi.

40 ilde başlayacak seminerlerin tüm bedelli askerlik celplerinde uygulanması, bu yolla da bedelli askerlik uygulamasından faydalanan herkese ulaşılması hedefleniyor. Bakanlık uzmanları tarafından verilecek eğitimlerde, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’, ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele’, ‘Kadın-Erkek Eşitliği’, ‘Ulusal Mevzuat ve Başvuru Mekanizmaları’ konuları ele alınacak.