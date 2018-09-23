0553 313 94 23

Bedelli askerlere dikkat çeken eğitim!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ortak projesiyle, bedelli askerlere 21 günlük temel eğitim kapsamında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda gerekli eğitim ve seminerler verilecek.

23 Eylül 2018 Pazar 17:18
Bedelli askerlere dikkat çeken eğitim!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işbirliğinde, bedelli askerlik yapacaklara 21 günlük temel askerlik eğitimi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri verilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yılın başından bu yana kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri" ile 25 binin üzerinde kamu görevlisine ulaşıldığını belirtti. Selçuk; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere; ‘Kadına ve çocuklara yönelik saldırılar insanlık suçudur’. Bu nedenle, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farkındalık artırma faaliyetleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı ile de güçlü bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak 500 binin üzerinde ere “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri” verilmesi konusunda mutabakata vardık.” dedi.

40 ilde başlayacak seminerlerin tüm bedelli askerlik celplerinde uygulanması, bu yolla da bedelli askerlik uygulamasından faydalanan herkese ulaşılması hedefleniyor. Bakanlık uzmanları tarafından verilecek eğitimlerde, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’, ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele’, ‘Kadın-Erkek Eşitliği’, ‘Ulusal Mevzuat ve Başvuru Mekanizmaları’ konuları ele alınacak.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:18
  1. Bedelli Askerlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazım'
    1. 'Cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde..
    2. UEFA'dan Türkiye'ye dikkat çeken mesaj!
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalmaya kararlı
    4. Yeni Malatyaspor ligde kalmaya kararlı
    5. Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu..
    6. Irak'ta dikkat çeken seçim kararı!
    7. Kore gazisi ebedi yolculuğuna uğurlandı
    8. Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 2..
    9. Şüphe üzerine durdurulan araçtan..
    10. TBMM Başkanı Binali Yıldırım,..
    11. Vali hain pusu hakkında konuştu:..
    12. Enerji talebi 2040'da tavan yapacak
    13. Tuvaletin çatısında elleri ve yüzü..
    14. Eski bakan belediye başkanlığı için..
    15. Havalanan Milli İHA, bu kez 'selfie'..
    16. Bedelli askerlere dikkat çeken eğitim!
    17. Suudi Arabistan'da Kral Selman af..
    18. Derbi öncesi futbolcudan kötü haber!..
    19. Phillip Cocu'dan kesin talimat: Nefes..
    20. Polislere hakaret eden muhtarın cezası..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı