Bedel ödeyenler bedel istiyor

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA

25 yaşındaki anne ve 11 aylık bebeğinin caniler tarafından katledilmesinin ardından, idamın artık gelmesi gerektiğini belirten STK temsilcileri, “Bedel ödeyenler artık bedel istiyor. İdam düzenlemesi bir an önce yürürlüğe girmeli” dedi.

“Özellikle can söz konusu olduğunda yargılamaların en adil şekilde yapılıp ve en adil bir şekilde sonucuna varılması gerekiyor” ifadelerini kullanan Avukat Cihat Gökdemir, “Türkiye’de idam cezaları siyasi amaçlarla kullanıldı ve daha sonra da kaldırıldı. Özellikle adi suçlarda idamın Türkiye’de uygulanması gerektiğini defalarca söylemiştik. Yakın zamanda yaşadığımız anne ve bebeği katleden terör örgütleri mensubu bu suçu işleyenlerin adil bir şekilde yargılanıp idamlarının yapılması hem toplumsal anlamda hem de birey anlamında tatmin oluşturacak şeylerdir” şeklinde konuştu.

Vatan kahramanları olarak teröristlerin artık beslenmemesi gerektiğini belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “Teröre bedel ödeyen vatan kahramanları olarak, bizim canımıza kasteden, hayatımızı sonlandıran, bebek demeyip, çocuk demeyip ve kadın demeyip katleden alçak hain insanları, içerde hapis yatarak onları beslenmelerini istemiyoruz. Biz vatana ihanet suçunun tamamıyla idam cezasının karşılık bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KISASTA HAYAT VARDIR

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz ise, “Gözü dönmüş caniler, çocuk yaşlı genç fark etmeksizin cinayetlerine lanet olası terörlerine devam ederken bizim idamı tartışmak yerine bir an önce devreye alıp meclise getirmemiz lazım. İdam kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylayacağını ifade ediyor. Gereğinin yapılması erdemdir. Kısasta hayat vardır. Cezaları sadece müebbet hapis olması ne İslam’i açıdan ne insani açıdan kabul edilebilir durum olarak görmüyorum. İdamın getirilmesi ile hainlerin hak ettikleri cezayı bulmaları bağlamında destekliyoruz ve getirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“YENİDEN GÖREV YERİME DÖNMEK İSTİYORUM”

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile eşi Nurcan Karakaya'yı şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, görev yerine dönmek istediğini söyledi. Karakaya, şöyle konuştu: "Türk milletinden Allah razı olsun. Ben yeniden aynı görev yerime gitmek ve eşimin, çocuğumun öcünü almak istiyorum. Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun."