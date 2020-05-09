Bedavaya geliyor! Trabzonspor'un yeni golcüsü Oumar Niasse
Forvet mevkisi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Yeniakit.com.tr - Forvet mevkisi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor için bomba bir isim öne sürüldü.
Bedavaya geliyor!
Trabzonspor bir dönem ligimizde Akhisarspor forması giyen şimdilerde Everton'da top koşturan Niasse'ye kanca attı. Bordo mavili ekibin sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Senegalli yıldız için girişimlere başladığı iddia edildiç Niasse'nin de Türkiye'ye tekrardan dönemek istediği ve bordo mavili ekibin teklifine sıcak baktığı belirtildi.