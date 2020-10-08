Bedava tabletler haftaya veriliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrenciler için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptıklarını belirtti.



Devam zorunlu değil



Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, “Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacak” diyen Selçuk, “Bu aşamada isteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak” ifadelerini kullandı.



500 bin tablet bilgisayarın dağıtımı başlıyor



500 bin tablet bilgisayar dağıtımı ile ilgili de bilgi veren Bakan Selçuk, önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarları peyderpey ulaştırmaya başlayacaklarını belirterek, “İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik” diye konuştu.



Köy okullarının, ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açılacağını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı, “Bu süreçte, İl Hıfzıssıhha Kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek” dedi.



İnternet desteği masada



Cumartesi günü eğitimin tamamen okulların ihtiyaçları ile alakalı bir konu olduğunu ifade eden Selçuk, öğrencilere internet desteği hakkında da “Bunu ilgili operatörlerle görüşüyoruz. Neticelendiğinde bunu ilan edeceğiz” şeklinde konuştu.