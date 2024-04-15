Beckham 240 milyon sterlinlik davayı kazandı

Futbolculuğu bıraktıktan sonra yorumculuk, modellik ve oyunculuk yapan David Beckham, sahte ürünlerini satan dolandırıcılara karşı 240 milyon sterlinlik hukuki mücadeleyi kazandı.

Dava dosyalarına göre, sahtekârlar Amazon, eBay ve Etsy gibi siteler aracılığıyla satış yapıyorlardı. Satılan ürünler arasında giysi, gömlek, ayakkabı, futbol topları, parfüm, saç ve vücut bakım ürünleri, posterler, video oyunları, gözlük, takı ve saatler bulunuyordu.

Şikayet, bu satışların DBV'nin markasına gerçek bir tehdit oluşturduğunu ve işletmenin sürdürülebilirliğini etkilediğini belirtiyordu. Ayrıca, bunları bilmeyerek satın alan bireyleri ve şirketleri de etkiliyordu. Geçen Ağustos'ta Beckham, geçici bir tedbir kararı ve mal varlığı dondurma kararı almıştı. Hakim, bu kararları şimdi kalıcı hale getirdi. Mahkeme kararı, 44 sanık aleyhine varsayılan bir yargı kararı verilmesine de yer verdi ve her ihlal için 8.000 sterlin ödenmesine karar verdi.