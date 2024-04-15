  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmam Hatiplileri hedef aldı! 98 yaşındaki bu bunak öldüğünde cenazesini kim kıldıracak?

ÖTV matrahları otomobil fiyatlarını yerinden oynattı! 1 milyonluk otomobil de 3 milyonluk otomobil de aynı oldu!

CHP olunca bahaneler üretiyorlar! İnsanlar ölüyor fondaşlar susuyor

Abdullah Gül hakkında bomba iddialar! Resmen şok olacaksınız

Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

5 yıl daha bu görüntülere devam! Yine metro yine tünelde yolculuk

AK Partili isimden tepki çeken paylaşım! Halktan bu kadar da kopulmaz ki! Yazık, vallahi yazık

İngiltere'deki Müslümanlardan Hükümete protesto! Bayram etkinliğine katılmayacaklar!

Nasıl başladı nasıl bitti! Bitcoin kumarında bir ibretlik hikaye daha

CIA'den MİT Başkanı İbrahim Kalın'a savaş teklifi!
Spor Beckham 240 milyon sterlinlik davayı kazandı
Spor

Beckham 240 milyon sterlinlik davayı kazandı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 15:07:00 -
Beckham 240 milyon sterlinlik davayı kazandı

Efsane futbolcu David Beckham, sahte ürünlerini satan dolandırıcılara açtığı davada 240 milyon sterlin kazandı.

Futbolculuğu bıraktıktan sonra yorumculuk, modellik ve oyunculuk yapan David Beckham, sahte ürünlerini satan dolandırıcılara karşı 240 milyon sterlinlik hukuki mücadeleyi kazandı.

Dava dosyalarına göre, sahtekârlar Amazon, eBay ve Etsy gibi siteler aracılığıyla satış yapıyorlardı. Satılan ürünler arasında giysi, gömlek, ayakkabı, futbol topları, parfüm, saç ve vücut bakım ürünleri, posterler, video oyunları, gözlük, takı ve saatler bulunuyordu.

Şikayet, bu satışların DBV'nin markasına gerçek bir tehdit oluşturduğunu ve işletmenin sürdürülebilirliğini etkilediğini belirtiyordu. Ayrıca, bunları bilmeyerek satın alan bireyleri ve şirketleri de etkiliyordu. Geçen Ağustos'ta Beckham, geçici bir tedbir kararı ve mal varlığı dondurma kararı almıştı. Hakim, bu kararları şimdi kalıcı hale getirdi. Mahkeme kararı, 44 sanık aleyhine varsayılan bir yargı kararı verilmesine de yer verdi ve her ihlal için 8.000 sterlin ödenmesine karar verdi.

Her yemeğin içinde kullanılıyor! Yıllarca lezzet diye talaş yemişiz! Uzmanlar uyardı: Sahtesi böyle anlaşılıyor
Her yemeğin içinde kullanılıyor! Yıllarca lezzet diye talaş yemişiz! Uzmanlar uyardı: Sahtesi böyle anlaşılıyor

Sağlık

Her yemeğin içinde kullanılıyor! Yıllarca lezzet diye talaş yemişiz! Uzmanlar uyardı: Sahtesi böyle anlaşılıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Malatya'da sahte doktor gözaltına alındı!
Malatya'da sahte doktor gözaltına alındı!

Yerel

Malatya'da sahte doktor gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanlığı’ndan Ahmet Hakan’a o konuda cevap geldi: "Ya farkında değildir ya da sahtekardır"
Cumhurbaşkanlığı’ndan Ahmet Hakan’a o konuda cevap geldi: “Ya farkında değildir ya da sahtekardır”

Medya

Cumhurbaşkanlığı’ndan Ahmet Hakan’a o konuda cevap geldi: “Ya farkında değildir ya da sahtekardır”

Bayramda sahte çikolataya dikkat! Uzmanlar uyardı
Bayramda sahte çikolataya dikkat! Uzmanlar uyardı

Sağlık

Bayramda sahte çikolataya dikkat! Uzmanlar uyardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23