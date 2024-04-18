Beceriksizliğin itirafı İETT raporunda! İstanbul’da toplu ulaşım can çekişiyor

İş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT, toplu ulaşımda başarısızlık rekoru kırdı. Her gün arıza ve kaza haberleriyle gündeme gelen İETT araçlarına ait hazırlanan rapor, İstanbul'da toplu taşımanın beceriksiz ellerde olduğunu ortaya koydu.

Toplu ulaşıma son 5 yılda yüzde 477 zam!

İBB Meclisi’nde kabul edilen raporda yer alan maddede en dikkat çeken konu "zam" oldu. Raporda, İETT'ye son 5 yıllık sürede yüzde 477'lik zam yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İETT’nin 5,8 olan ortalama araç yaşı 8,5’a çıkarken, İETT araç filosunun yenilenmemesi durumunda 2 yıl içinde hizmet ifa edemeyecek boyuta geleceği belirtildi.

Öte yandan sefer iptalleri bir yılda 221 bin 739'a yükseldi. Kısa vadeli borçların bütçe giderlerine oranı da yüzde 50'ye ulaştı.

AK Partili Demirhan eksikliklere dikkat çekti!

AK Partili Meclis üyesi Hamdi Demirhan, İstanbul'da geçen 5 yıllık sürede ulaşıma yapılan yüzde 477'lik zammın, İstanbulluları memnun etmediğini söyledi.

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Son 5 yılda yıllık ortalamada 79 adet araç alınması nedeniyle filo yenileme oranının sadece yüzde 15 olarak gerçekleştiğini

vurgulayan Demirhan, "İETT’nin 5,8 olan ortalama araç yaşının tarafınızca hazırlanan raporlarda, 2024 bütçe sunumunda 8,5 olduğu belirtilmiştir. Bugün yollarda sıklıkla gördüğümüz arızaların başlıca sebebi de eskiyen bu araçların yenilenmemesidir. İstanbullu vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için acil olarak İETT araçlarının yenilenmesi gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde İETT araç filosu 2-3 yıl sonra tamamıyla, yaşlı ve hizmet ifa edemeyecek boyuta gelecektir. İstanbul halkı hem kazalarla hem yangınlarla hem de arızalarla daha sık karşılaşır hale gelecektir." diye konuştu.

Ferdi kaza sigortası konusuna da değinen Demirhan, "Faaliyet raporunda dikkatimi çeken başka bir hususu sizinle paylaşmak

istiyorum. 2023 yılında ferdi kaza sigortası yapılan yolcu oranı yüzde 100 hedeflenmiş olmasına rağmen gerçekleşme oranı yüzde sıfırda kalmıştır." dedi.

Şikayetler her geçen gün artıyor!

Mecliste faaliyet raporuyla ilgili söz alan MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan da, İETT'nin müşteri memnuniyetine ilişkin mevcut durumundan bahsederek, "2023 faaliyet raporunda yer alan verilere göre, personel ve sefer gecikmesi, iptaline ilişkin şikayetlerde 2022'den 2023 yılına kadar göze çarpan artışlar bulunmaktadır. 2022 yılında personel şikayetleri 218 bin 335 iken, bu sayı 2023 yılında 225 bin 96'ya yükselmiştir. Sefer gecikmesi ve iptallerine ilişkin şikayetler ise 2022'de 190 bin 778'den, 2023'te 221 bin 739'a çıkmıştır. Bu veriler, İETT'nin hizmet kalitesinde ciddi sorunlar olduğunu ve bu sorunların acilen ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu artışın nedenleri çok yönlü incelenmelidir. Bize göre sorunların doğru tespiti noktasında İstanbullu hemşehrilerimizin geri dönüşleri oldukça kıymetli ve dikkate değerdir." ifadelerini kullandı.

Vaatler unutuldu!

Raporda, 2022 yılındaki kısa vadeli borçların bütçe giderlerine oranı yüzde 43 iken 2023'te ise bu oranın yüzde 50'ye yükseldiğini hatırlatan Ayhan, İBB yönetiminin, megabüs, 12-25 yaş arası gençlere indirimli ulaşım, İETT için 15 yeni garaj, özel halk otobüslerinin İETT garajlarına alınması, öğretmenlere toplu taşımanın ücretsiz olması, ev hanımlarına ücretsiz ulaşım gibi vaatlerin gerçekleşmediğini belirtti.