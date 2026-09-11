Beceriksiz İBB! Başakşehir'de yolları su bastı
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Beceriksiz İBB'nin bünyesinde yer alan İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu Başakşehir'deki yolları su bastı.
İBB yönetimi; beceriksizlikte İstanbulluları “Her şey çok güzel olacak” yalanıyla kandıran rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu örnek almaya devam ediyor.
Başakşehir'de, İSKİ'ye ait ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu suyla kaplanan bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Güvercintepe Mahallesi'nden geçen İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunda patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı
Borudan fışkıran su, cadde ve sokaklarda göllenmelere yol açtı.
Bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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