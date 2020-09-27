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Gündem Bebek'te skandal parti vermişlerdi! Cezaları belli oldu
Gündem

Bebek'te skandal parti vermişlerdi! Cezaları belli oldu

İstanbul Bebek’te daha önceki ihlalleri nedeniyle mühürlenen eğlence mekanının tekrar işletmeye alınarak sosyal mesafesiz ve maskesiz yapılan skandal partinin işletmecisine ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:13:00 - 2020-09-27 19:08:42
Bebek'te skandal parti vermişlerdi! Cezaları belli oldu

İstanbul Bebek’te maskesiz ve sosyal mesafesiz yapılan doğum günü partisinin sonucu ağır oldu. 16 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmadan yapılan doğum günü partisine para cezası kesildi.

Salgınla mücadelede yoğun çaba sarfedilen bu günlerde doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen ve aralarında ünlülerin de bulunduğu bir grup isim sosyal medyada yaptıkları paylaşım sonrası yakayı ele verdi.

16 kişiye para cezası kesilerek işletmenin sahibi polis ekipleri tarafından göz altına alındı.

Öte yandan, gözaltına alınan işletme müdürü E.I. ise Etiler Polis Merkezi Amirliğine götürülerek adli işlem yapıldı.

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