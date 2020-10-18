Bir bebek için en kıymetli besin ilk altı ay yalnızca anne sütüdür. Ancak bazı sebeplerden dolayı anne sütünün az olması ya da hiç olmaması durumunda bebekler formül mamalar ile besleniyor. Bu süreçte doktorlar çocuklar için anne ya da formül mamanın tek başına yeterli olduğunu asla bebeklere su verilmemesi gerektiğini belirtiyor. Peki, bebeklere neden su verilmez?

Bebeklere neden su verilmez? | Bebeklere kaç aya kadar su verilmez?

Anneler bebeklerinin her zaman en sağlıklı şekilde beslenmesini ister. Bu sebeple onların beslenmesi ve gelişimi konusunda en küçük detayı dahi araştırmayı uygun görür. Bir bebek için ilk altı ay anne sütü tek başına yeterlidir. Anne sütü olmadığı durumlarda ise bebeklere formül mama veriliyor. Hem anne sütü hem de formül mama bebeğin su ihtiyacını karşılıyor. Bu sebeple bebeklere ilk altı ay kesinlikle su verilmemelidir.

Bebeğe altı aydan önce su vermek onun daha az anne sütü içmesine haliyle daha az besin ile kalori almasına yol açar. Bu ise bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. Ayrıca uzmanlar bazı bebeklerde suyun zehirlenmelere yol açabileceğini belirtiyor. Bu sebeple bebeğinizin sağlığı için ona su vermemeniz çok daha kıymetli.

Uzmanlar bir bebeğe su vermenin en ideal döneminin ek gıdaya geçiş süreci olduğunu belirtiyor. Anne sütü alan bebekler altıncı ayda ek gıdaya geçiş yapıyor. Ancak formül mamayla beslenen bebeklerde ek gıda geçişi genelde 4. ayda başlıyor. Bu sebeple bebeğiniz için en ideal ek gıda dönemine doktorunuz karar verecektir. Bebeğinizin gelişimini takip eden uzman size ek gıda ve su içirme için en uygun ayı belirleyecektir.