Bebeklere 2 kilo aldıran meyve tarifi nasıl yapılır? Bebeklerde boy kilo tablosu (Persentil hesaplama)

Persentil Nedir?

Persentil tablosu, bebeğin yaşına ve cinsiyetine göre yıllar içinde sahip olması gereken fiziksel değerleri gösterir. Kız ve erkek bebeklerin gelişimleri farklılık gösterdiği için her iki cinsiyet için farklı persentil tablosu bulunur. Aynı zamanda boy uzunluğu, kilo ve baş çevresi için ayrı ayrı büyüme tabloları vardır.

Persentil hesaplama nasıl yapılır?

Persentil tablosunda, 10’dan 90’a kadar persentil aralıkları sıralanır. Tabloda %50 oranı, ortalama standart değeri gösterir. %10 ile %90, sınır değer olarak kabul edilir. Cinsiyetine, yaşına, kilosu ve boyuna en yakın sayıların bulunduğu satır, bebek ve çocuğun persentil değerini ifade eder.

Otomatik persentil hesaplama

Bebeğinizin yaşına göre boy ve kilosunun normal seyirde gidip gitmediğini, persentil hesaplama aracımızı kullanarak hemen hesaplayabilirsiniz. Yaşını, boyunu ve kilosunu otomatik persentil hesaplama uygulamasına girerek, bebeğinizin boy kilo endeksine, yaşına ve cinsiyetine göre ideal boy kiloya sahip olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Her ay bebeğinizin boy, kilo ve baş çevresi değerlerini ölçerek kaydedebilirsiniz.

Persentil değerlendirmesi ve takibi

Bebeğinizin yaşına göre kilo ve boy değerlerini aylık düzenli ölçerek gelişiminin nasıl ilerlediğini takip edebilirsiniz. Yukarıdaki persentil tablosuna göre bebeğinizin/çocuğunuzun persentil değerlerinin normal, normalin altında veya üstünde oluşunu takip edebilir, çıkan sonucu doktorunuza danışabilirsiniz.

Bebeğimde Gelişim/Büyüme geriliği olduğunu nasıl anlarım?

Büyüme ve gelişme geriliği, bebeğin yaş ve cinsiyetine uygun büyümeyi göstermemesi olarak tanımlanır. Yaşıtlarına göre daha yavaş büyüyen veya persentil tablosuna göre %10 değerinin gerisinde kalan bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği olabilir. Bu durumda mutlaka çocuk doktorunuza danışmanızı öneririz.

Persentil takibini okul çağına kadar her ay yapmak, çocuğunuzun gelişimi açısından büyük önem taşır. Çocuğunuzun gelişiminin aynı persentil çizgisi üzerinde ilerlememesi durumunda, yani bebeğinizin boy ve kilo gelişiminde zaman içinde ani ve büyük bir farklılık (persentilin birden değişmesi, boy, kilo ve baş çevresi takibinde ani ve devam eden düşüş ve artışlar) olması durumunda mutlaka çocuk doktorunuza danışmalısınız.

Boy, kilo ve baş çevresi değerleri dışında da çocuğunuzda gelişim geriliği olmasının bazı sinyalleri mevcuttur. Bunlardan en yaygınları:

Çok sık hastalanma

İştahsızlık

Okul başarısında düşüş gibi sinyallerdir.

Boy-kilo değerlerindeki farklılıkların yanında, bu etkilerden bazılarını gözlemlediğiniz takdirde sonuçları çocuk doktorunuz ile değerlendirmenizi öneririz.

Bebeklere 2 Kilo Aldıran Meyve Tarifi İçin Malzemeler

Yarım muz

1 tane yaş hurma

2 tatlı kaşığı ılık su

Bebeklere 2 Kilo Aldıran Meyve Tarifi Nasıl Yapılır?

Yarım muzu, 1 tane yaş hurma soyuyoruz, sonra blandırdan geçiriyoruz.

Meyvelerin ikisini güzelce karıştırıyoruz. Hergün bu meyveyi yapın öğlenleri gezdirin ki bebeğimiz 2 kilo alsın. Afiyet olsun.