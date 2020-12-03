Bebeklerde pamukçuk tehlikeli mi? | Pamukçuk nasıl geçer?

Pamukçuk nedir neden olur? | Yeni doğan bebeklerin ağız ve dudaklarında oluşan beyaz lekeler anneleri bir hayli kaygılandırıyor. Bu sebeple pek çok anne pamukçuğun ne olduğunu, nasıl geçeceğini merak ediyor? | Pamukçuk tehlikeli mi?

Pamukçuk nedir?

Pek çok kişi pamukçuğun ne olduğunu merak ediyor. Pamukçuk 'candida albicans' isimli mantarın yol açtığı ağız ve dilde oluşan enfeksiyondur.

Pamukçuk neden olur?

Pamukçuk genellikle anne göğsünün hijyeninin yeterli olmadığı durumlarda yaşanır.

Emziren annenin çok fazla tatlı tüketmesi sebebiyle pamukçuk oluşabilir.

Bebeğini emziren anne şeker hastasıysa, yeni doğanda pamukçuk olması doğal karşılanır.

Emziren anne antibiyotik kullanıyorsa; pamukçuk oluşabilir.

Bebeğin kullandığı emzik ve biberon steril olmadığı takdirde pamukçuk oluşabilir.

Pamukçuk belirtileri | Pamukçuk belirtileri nelerdir?

Ağız, yanak ve dilde beyaz lezyonlar

İştahsızlık

Emme konusunda yaşanan güçlük

Ateş

Huzursuzluk

Beslenme sırasında ve sonrasında ağlama

Pamukçuk tehlikeli mi?

Pamukçuk önemsenmesi gereken bir sağlık sorunudur. Vakit kaybetmeden bu sorunun tedavi edilmesi gerekir. Şayet pamukçuk önemsenmez, tedavisine başlanmazsa bebeklerde ağır akciğer ve daha farklı enfeksiyonlara yaşanabilir.

Pamukçuk tedavisi nasıl olur?

Pamukçuk sorusuyla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız bebeğiniz ve kendinizin hijyenine son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Pamukçuk sorunuyla karşılaştığınızda hemen çocuk doktorunuza danışmanızda yarar var.

Pamukçuk yalnızca bebeklerde değil yetişkinlerde de görülebiliyor. Bu sebeple uygulanacak tedavi yaşa göre farklılık gösteriyor.

Bebeğinizi emziriyorsanız kendi göğsünüzün ve bebeğinizin ağzını güzelce temizlemeniz önemli. Bir su bardağı suyun içerisine bir çay kaşığı karbonatı ekleyip karıştırın. Eczaneden aldığınız gazlı bezi hazırladığınız suya batırın. Islattığınız gazlı bez ile bebeğinizin ağzını güzelce silin. Bebeğiniz ağzını temizledikten sonra aynı yöntemle bir bardak su daha hazırlayın. İkinci kez hazırladığınız su ile kendi göğüs uçlarınızı temizleyin.

Ayrıca bebeğinizin emzik ve biberonunu gün içerisinde sık sık temizlemeniz gerekiyor.