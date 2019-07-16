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Bebeklerde kulak ağrıları ciddiye alınmalı

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.

16 Temmuz 2019 Salı 10:55
Bebeklerde kulak ağrıları ciddiye alınmalı

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Değirmenci, Kulak ağrısının sebeplerinin çok çeşitli olabileceğini belirterek, “Dış kulak borusunda ortaya çıkan sivilceler çocuğu çok rahatsız eder. Kulak ağrısının sivilcelerden kaynaklandığını anlamak için kulağın ön bölgesine parmakla bastırınız. Bastırma sırasında çocuk acı ile bağırırsa; sivilceden şüphe edilir” dedi.


Ağır geçen ateşli hastalıklar, orta kulak iltihaplarına yol açarak kulak ağrısına sebep olduğunu ifade eden Op. Dr. Ali Değirmenci, açıklamasını şöyle sürdürdü;


“Ayrıca işitme borusunda ve kulak zarında içi sıvı dolu kabarcıklar da oluşabilir.


Nasıl Tanımalı: Süt çocuklarında kulak ağrısını teşhis etmek oldukça zordur. Konuşamadığından neresinin ağrıdığını söyleyemez. Bebek acı ile bağırıp ağlarken başını iki yana sallıyor ise mutlaka kulak ağrısından şüphe etmek gerekir.


Hangi kulağın ağrıdığını anlamak için, çocuk sustuğunda, kulağın ön bölümüne parmağınızla bastırınız. Çocuk tekrar acı ile bağırmaya başlarsa o kulakta ağrı var demektir. Diğer kulağı da aynı şekilde kontrol ediniz.


Kontrolden emin olmak için bir elinizin parmağı ile kulak önüne bastırırken; diğer elinizle kulak kepçesini iki yana çekiniz.


Ne Yapmalı: Bebek çok acı çekiyor ve devamlı ağlıyor ise; kulak borusuna birkaç damla “kulak damlası” damlatınız. Eğer aynı maksatla kullandığınız bir damla yok ise rastgele ilaç vermeyiniz.


Doktora gidinceye kadar bebeği rahat ettirmek için ağrı kesici bir fitil tatbik edebilirsiniz.


Bu da yok ise, papatya veya ıhlamur suyu da iyi gelebilir.


Yine aynı maksatla ıhlamur suyuna bal karıştırarak verebilirsiniz.


Bunların dışında sağdan soldan duyduğunuz tavsiyelere itibar etmeyiniz.”


Eğer ağrının sebebi kulak iltihabı ise; ciddiye alınmadığı taktirde sağırlığa kadar varan kötü sonuçlar doğabileceğine işaret eden Op. Dr. Ali Değirmenci, “En tehlikelisi, orta kulak iltihabıdır. Yastığında göreceğiniz kulak akıntısı bunun en belli işaretidir.Kulak iltihabı ekseriya ateşli bir hastalık komplikasyonu (yan etkisi) olarak ortaya çıkar. Tedavi, asıl hastalık mikrobunu tesirsiz kılmaya yöneliktir. Asıl hastalık tedavi edildiği zaman kulak iltihabı da kendiliğinden iyileşecektir.” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:55
  1. doğa

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