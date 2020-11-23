Bebeklerde konak neden olur? | Saçtaki konak nasıl temizlenir?

Bebeklerin kafasında neden pul pul döküntü olur? İlk kez anne-baba olanlar bebeklerinin saçlarının altındaki pul pul görüntü sebebiyle bir hayli endişeleniyor. Saç derisindeki döküntülerin sebeplerini merak eden anne ve babalar bu durumun tehlikeli olup olmadığını da merak ediyor. Bebeklerin saçlarında çıkan şey nedir? | Bebeklerin saçında neden konar çıkar?

Saç konağı nedir?

Yenidoğan bebeklerin kafa derisinde meydana gelen, genellikle yağlı sarı renkte olan pul pul görünümlü deri tabakasına infantilseboreik dermatir ya da bilinen adıyla halk arasında buna konak denir. Nadir de olsa konaklar kaş, kulak, alın ve yüzde de görülebilir.

Bebeklerde konak neden olur?

Bebeklerin ciltleri son derece hassastır. Aileler bebeklerinin bakımlarında ne kadar özenli davransa da minicik bebeklerin ciltleri yeni yeni alışmaya başladıkları dünyaya tepki gösterebilir. Bebekler dünyaya geldikten sonra hızla büyürler. Deri altındaki yağ bezleri bu dönemde aşırı hızlı çalışır. Yağ bezlerinin aşırı çalışmasıyla fazla miktardaki yağ tabakası ölü deri olarak bebeğin cildine yansır. Bu durumun temizlikle ilgili yoktur.

Bebeklerde saçtaki konak tehlikeli mi?

Konak neredeyse her bebekte görülür. Zamanla bu sorun azalarak ortadan kaybolur. Ancak uzun süre geçmeyen bebeğin vücuduna daha geniş yayılan ve ciltte kızarıklığa, bebekte huzursuzluğa yol açıyorsa mutlaka bir uzmana gösterilmelidir.

Saçtaki konak nasıl temizlenir?

Bebeğinizin saçında oluşan konaklardan kurtulmak için özel şampuanları ya da geleneksel yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Az miktarda zeytinyağını konak olan bölgeye sürüp masaj yaptıktan sonra yarım saat kadar bekleyin. Ardından yumuşak bir tarakla bebeğinizin saçlarını tarayın. Saçları tararken konakların döküldüğünü fark edeceksiniz.

Bir miktar su ya da zeytinyağının içerisine 1 çay kaşığı kadar karbonat koyup bebeğinizin saçına sürebilirsiniz. Ardından bebeğinizin saçını yumuşak uçlu bir tarakla taramalısınız.

Bebeğin saçını yumuşatmadan kesinlikte tırnakla elle konakları temizleyemeye çalışmayın. Böyle bir durumda bebeğin cildine zarar vermiş olursunuz.

Ayrıca bu işlemler sırasında bebeklerde saç dökülmesi görülebilir. Bu durum son derece normaldir, kaygılanmanıza gerek yok.