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Sağlık Bebeklerde ishal nasıl geçer?
Sağlık

Bebeklerde ishal nasıl geçer?

Bebeklerde ishale ne iyi gelir, bebeklerde ishali ne keser, bebeklerde ishal neden olur, bebeklerde ishal ve ateş nasıl geçer? Bebeklerde ishal hastalığı nedir?

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:21:00 - 2020-10-14 18:22:12
Bebeklerde ishal nasıl geçer?

Çocuklarda ishal büyük tuvaletin hem kıvam olarak artması hem sayı olarak miktarının artmasına ishal denilmekte. İshalllerin en büyük nedenleri arasında bakteriler, viral sebepler olduğu gibi yenilen gıda ve içilen sıvıların toksinlerine bağlı olarak gösterilmektedir. İshal sayesinde insan vücudu mikroplardan korunmaktadır. 

İshal belirtileri neler? Bebeklerde sık görülen bağırsak enfeksiyonlarında ateş, kusma ve ishal şikayetleri çok olmaktadır. Özellikle yeni doğan bebeklerde veya yaşamının ilk aylarında anne sütüyle bebeklerin dışkısı sulu olur. Ancak bir de ateş söz konusu ise bebeğin üzerinde bir kırıklık, huysuzluk söz konusu ise emmesinde yavaşlama gözleniyorsa ve alışık olduğundan fazla kusma oluyorsa bu durumu dikkate almak gerekir.

Bebeklerde ishali ne keser?

Bebeklerde ishale ne iyi gelir? Bebekler ek besin alıyorsa her sulu gelen tuvaletten sonra bol sıvı tüketilmesi gerekir. 2 yaşından küçük bebeklere 1 çay bardağı sıvı verilirken, 2 yaş ve üstü çocukların da 1 su bardağı sıvı tüketmesi gerekir.

Ek gıda alan bebeklerde çorba, yoğurt, taze sıkılmış şeftali, elma, havuç suyu gibi yiyecek ve içecekleri tüketmesi önemlidir. Bebeğin aşırı kusmasının yanında, sık sık ishal yapması, idrar yapışının azalması ve huzursuzluğu varsa mutlaka bir doktora başvurunuz. 

Bebeklerde ne neden olur?

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