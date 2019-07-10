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Bebeklerde ilk göz muayenesi ne zaman yapılır?

Allah’ın anne ve babalara bir lütfü olan bebekleri kucağına almanın mutluluklarını yaşarlar. Bebeklerde ilk göz muayenesi ne zaman? sorusu anne ve babalar tarafından merak edilmekte. Peki doğan bebeklerde ilk göz muayenesi ne zaman yapılır, yenidoğan göz muayenesi nasıl yapılır? Bebeklerde göz tarama testi nasıl yapılır? İşte detaylar.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:59
Bebeklerde ilk göz muayenesi ne zaman yapılır?

Allah’ın anne ve babalara bir lütfü olan bebekleri kucağına almanın mutluluklarını yaşarlar. Bebeklerde ilk göz muayenesi ne zaman? sorusu anne ve babalar tarafından merak edilmekte. Peki doğan bebeklerde ilk göz muayenesi ne zaman yapılır, yenidoğan göz muayenesi nasıl yapılır? Bebeklerde göz tarama testi nasıl yapılır? İşte detaylar.

Tüm bebekler hayatlarının ilk yılında bir göz hekimi tarafından muayene edilmiş olmalıdır. İlk muayeneyi takiben tüm çocuklara sırasıyla 3- 3.5 yaş civarında, 5 yaşında ve sonrasında da 1-2 yıllık aralıklarla göz muayenesi yapılmalıdır.

Anne-babaların ilk bir aydan sonra bebeğin göz fonksiyonlarını takip etmesi, bebeğin kendileri ile göz kontağı kurup kurmadığına dikkat etmeleri gerekir. Bebek bu ilişkiyi kuramıyorsa veya gözünde dıştan fark edilecek bir renk ve şekil farklılığı varsa doktora başvurulmalıdır.

Prematüre bebeklerin doğumdan bir ay sonra rutin göz doktoru muayenelerinin başlaması önerilir. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin ilk aydan sonra yapılan muayenesinde göz sağlığı normal bulunursa 1,5 yıl sonra ayrıntılı muayene yapılmalıdır. Bebeklerin gözlerindeki şaşılık ve görme kusurları ilk aydan sonra bebek büyüdükçe ortaya çıkar. Bu dönemde kontrol edilmesi gerekir.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:59
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