THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Bebeklerde göz kaymasına dikkat!

Bebeklerin ilk 3 ayda göz kayması yaşayabileceğini söyleyen Liv Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ümit Beden “Üç aydan sonra kayma görüyorsanız hemen göz muayenesi yaptırmanız gerekir” diye ifade etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 23:08
Bebeklerde göz kaymasına dikkat!

İLK 3 AY ÇOK ÖNEMLİ

Şaşılığın kozmetik bir problemden çok çocuğun görmesini etkileyen bir durum olduğunu belirten Dr. Beden “Şaşılık beyinle göz arasında gelişen bir koordinasyon bozukluğu yüzünden meydana gelir. İki göz görme konusunda birbiriyle yarışır. Şaşılık tedavisinde en önemli unsur, çocuğun görmesinin korunmasıdır. Şaşılığı düzeltmek için mümkün olduğunca erken, iki gözün eşitlenmesi şarttır. Göz tembelliğinin gelişmemesi için mümkün olduğu en erken dönemde kapama tedavisi yapılmalıdır” dedi. Şaşılık problemi yaşayan çocuklarda çoğunlukla hipermetrop gibi göz kusuru olduğunu ifade eden Dr. Beden “Bu çocuklar için ilk tedavi şekli gözlüğünü sürekli takmasını sağlamak, ikinci tedavi şekli günde birkaç saat sağlam gözü tamponla kapatarak diğer gözün çalışmasını sağlamak, üçüncü amaç da bozuk görüntüyü cerrahi olarak düzeltmektir. Şaşılık çocuklarda çoğunlukla 2 yaş civarında çıkar. Genellikle 4- 6 yaşına kadar kapama tedavisi ve bu süreç sonunda da cerrahi tedavi planlanır” dedi.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 23:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enginarlı bakla çorbası tarifi
    1. Enginarlı bakla çorbası tarifi
    2. Bebeklerde göz kaymasına dikkat!
    3. ABD Adalet Bakanı Sessions istifa etti
    4. Bebek nasıl emzirilir?
    5. Uğur Işılak'tan Öztürk Yılmaz'a müthiş..
    6. Ayak krampına ne iyi gelir?
    7. Sinan Gümüş: Gol vuruşlarımızı..
    8. Evde gümüş parlatılır mı?
    9. AVM'de 21 milyon dolar harcadı!..
    10. Meyve ve sebze kurutma yöntemi
    11. Yumurta akının cilde muhteşem faydası
    12. Parabenin vücuda zararları
    13. Elmalı irmik tatlısı tarifi
    14. Samet Aybaba'dan ayrılık açıklaması
    15. Arap Birliği ile Çin arasında enerji..
    16. Demokratlar 8 yıl sonra..
    17. Öz kızından muhtara korkunç tuzak! Her..
    18. Taraftardan Fikret Orman'a şok!..
    19. Tartıştığı patronunu delik deşik etti
    20. Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi