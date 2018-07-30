THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Bebeklerde göz kayması neden olur?

Yeni doğan bebeklerin kol ve bacak kasları nasıl gelişmediyse göz kasları da tam olarak gelişmemiştir bu yüzden bebeklerde ilk altı ay içerisinde genellikle göz kayması görülmektedir.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:50
Bebeklerde göz kayması neden olur?

GENETİK FAKTÖRLER:

Göz kaymasının başlıca nedenlerinden biri ailesel yatkınlıktır. Ailede şaşılık bulunuyorsa büyük olasılıkla çocukta da görülür.
Göz kaslarında zayıflık: Eğer bebeklerin göz kaslarında zayıflık varsa göz kasları birlikte çalışmaz ve bu da göz bebeklerinin farklı yerlere bakmasına, göz bebeklerinde kaymaya neden olur.

ERKEN DOĞUM:

Erken doğmuş bebeklerde bir takım rahatsızlıklar oluşur bunlardan biri de göz kaymasıdır anne karnında organların tam olarak gelişememesinden kaynaklanır.

KATARAKT:

Bebeklerde de görülen bir görme kusurudur. Katarakt sonucu gözde kayma meydana gelebilir.

BEYİN FELCİ:

Beyin felci geçirmesi sonucu beyin kaslarındaki işlevsellik gözlerde kaymaya neden olur.

Tersten bir şeylere bakma,izleme: Bebeklerinizin tersten bir nesneye bakmasına izin vermeyin çünkü göz bebekleri buna alışır ve göz kaymasına neden olur.

GÖZ TEMBELLİĞİ:

Genellikle çocuklarda görülse de bebeklerde de ortaya çıkabilir. Göz tembelliğinin sonucu olarak göz kayması ortaya çıkar beyin burnu nasıl yok sayıyor ve görüş alanımızı değiştiriyorsa kaymış gözden gelen görüntüyü de değiştirip yoksayabilir ve bu durum kalıcı görme bozukluğuna neden olur.

Tedavisinde ise erken teşhis çok önemlidir bu tür göz kusurları bebeklerde ameliyat ile düzelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:50
  1. bebek
  2. bebeklerde göz kayması
  3. sağlık
  4. yaşam
  5. kadın aile
  6. kadın
  7. göz kayması
  8. anne bebek
  9. bebek sağlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanlar isyan etti: Erdoğan'a diz çöküyoruz
    1. Almanlar isyan etti: Erdoğan'a diz..
    2. İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın
    3. İYİ Parti toplandı! Akşener'den flaş..
    4. Gözaltına alınırken yaşamını yitiren..
    5. Bebeklerin kafa şekli nasıl olmalıdır?
    6. Göbek kordonunun işlevi nedir?
    7. A101 BİM aktüel indirim ürünleri..
    8. Ekmek zammıyla ilgili kritik açıklama!
    9. Hamilelikte varis oluşumunun nedenleri..
    10. Ekmek zammıyla ilgili kritik duyuru!
    11. AÖL 3. dönem sınav sonuçları yarın..
    12. Bebeklerde göz kayması neden olur?
    13. Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak
    14. Başkan Erdoğan'dan Adnan Oktar için..
    15. A101 aktüel 2 ağustos kampanyalı ürünler
    16. Korkunç kaza! Hamile kadının..
    17. CHP'li Edirne Belediyesi'nden pişkin..
    18. Müjde! Başvuran o paraları geri alabilir
    19. Hamileyken süt içmenin faydaları..
    20. Enginar nasıl temizlenir?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?