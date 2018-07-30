Bebeklerde göz kayması neden olur?

GENETİK FAKTÖRLER:

Göz kaymasının başlıca nedenlerinden biri ailesel yatkınlıktır. Ailede şaşılık bulunuyorsa büyük olasılıkla çocukta da görülür.

Göz kaslarında zayıflık: Eğer bebeklerin göz kaslarında zayıflık varsa göz kasları birlikte çalışmaz ve bu da göz bebeklerinin farklı yerlere bakmasına, göz bebeklerinde kaymaya neden olur.

ERKEN DOĞUM:

Erken doğmuş bebeklerde bir takım rahatsızlıklar oluşur bunlardan biri de göz kaymasıdır anne karnında organların tam olarak gelişememesinden kaynaklanır.

KATARAKT:

Bebeklerde de görülen bir görme kusurudur. Katarakt sonucu gözde kayma meydana gelebilir.

BEYİN FELCİ:

Beyin felci geçirmesi sonucu beyin kaslarındaki işlevsellik gözlerde kaymaya neden olur.

Tersten bir şeylere bakma,izleme: Bebeklerinizin tersten bir nesneye bakmasına izin vermeyin çünkü göz bebekleri buna alışır ve göz kaymasına neden olur.

GÖZ TEMBELLİĞİ:

Genellikle çocuklarda görülse de bebeklerde de ortaya çıkabilir. Göz tembelliğinin sonucu olarak göz kayması ortaya çıkar beyin burnu nasıl yok sayıyor ve görüş alanımızı değiştiriyorsa kaymış gözden gelen görüntüyü de değiştirip yoksayabilir ve bu durum kalıcı görme bozukluğuna neden olur.

Tedavisinde ise erken teşhis çok önemlidir bu tür göz kusurları bebeklerde ameliyat ile düzelir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.