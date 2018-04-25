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Bebeklerde göz çapaklanmasına dikkat!

Bebeklerin gözlerinde kızarıklık, şişme gibi komplikasyonlarla kendini gösteren göz çapaklanması neden olur? Bebeklerin gözünde meydana gelen çapaklanmanın kaynağı nedir? Bebeklerde göz çapaklanmasının tedavisi nasıldır?

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:43
Bebeklerde göz çapaklanmasına dikkat!

BEBEĞİNİZİN GÖZÜ NEDEN ÇAPAKLANIYOR?

Bebeklerde oluşan göz çapaklanması ailelerin sıkça karşılaştığı bir sağlık sorunudur. Gözlerde kızarma, şişme, kirpiklerin birbirine yapışması ve akan iltihap göz çapaklanmasının en yaygın belirtileridir. 

Bebeklerin gözünde oluşan göz iltihabı, göz yaşı kanalının tıkanması, göz nezlesi, alerji, sinüzit ve üst solunum yolu rahatsızlıkları bebeklerde göz çapaklanmasına sebep olur.

GÖZ ÇAPAKLANMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Öncelikle aile bebeği bir göz doktoruna kontrole götürmelidir. Çapaklanma iltihabi bir reaksiyondan kaynaklanıyorsa doktor tarafından antibiyotik önerilir.

Evde pamuklu bir bezi ıslatarak bebeğinizin gözlerini dikkatlice temizleyin.

Bebeğinizin göz yaşı kanallarının tıkalı olması ihtimaline karşın ellerinizi temizledikten sonra masaj yapın. Gözden başlayarak burunun yanlarına doğru düzenli olarak yapacağınız masaj çapaklanmayı azaltacaktır.

Bebeğinizin doktoruna danıştıktan sonra anne sütünü bebeğinizin gözlerine damlatabilirsiniz. Anne sütü doğal antibiyotik olduğu için iltihabın giderilmesine ve çapaklanmanın yavaş yavaş ortadan kalkmasına neden olacaktır .

Bunlar dışında göz çapaklanmasını geçirmek için doktorun önerdiği merhem ve göz damlalarını kullanabilirsiniz. 

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 21:43
  1. bebek bakımı
  2. bebeklerde göz çapaklanması
  3. sağlık

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