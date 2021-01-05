Havale geçiren çocukta hangi belirtiler görülür? Çocuklarda havale nedenleri nelerdir? Havalede ilk yardım nasıl olmalı? Havale nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde.

Bebekler neden ateşli havale geçirir?

Çocukların hastalıklara karşı en savunmasız olduğu mevsimdeyiz. İstanbul Cerrahi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rabia Güneş, sık sık ateşlenen ve ateşli havale geçiren çocukların takibini yapma konusunda her anne-babanın bilmesi gereken ve merak edilen konuları anlattı.

Güneş, havale geçiren bir çocuktaki belirtiler hakkında şunları söyledi: “Gözlerini bir noktaya dikip sabit bakabilir. Dişlerde kilitlenme olabilir. Ağzından köpük gelebilir, bu esnada dışkısını ve idrarını kaçırabilir. Ya da aniden bütün vücudunu salma, sabit bir noktaya uzunca bir süre bakma şeklinde de görülebilir.”

Dr. Rabia Güneş, çocuklarda immün sistem denilen bağışıklık sisteminin henüz tam gelişmediği için, bir takım hastalıklardan ve enfeksiyonlardan dolayı sık hastalandıklarını belirterek, “Çocuklarda genellikle 2-3 yaş civarında bağışıklık sistemi dediğimiz immün sistem erişkin düzeyine ulaşmakta, tabi bazı çocuklarda bu daha ileri yaşlara da kayabilmektedir. Çocuklar hayatının bir evresinde bir takım enfeksiyonlar geçirerek, bir takım hastalıklara karşı kalıcı bağışıklık kazanmakta ve daha ileri ki yaşlarda daha az hastalanmaktadır” dedi.

Bebeğin havale geçirmesi durumunda ilk anda neler yapılmalı?

En önemlisi, sakin olun.

Çocuğunuzu sert bir zeminde yan konuma getirin ve dilini ısırmaması için dişlerinin arasına kalınca katlanmış bir mendil sıkıştırın.

Boynunu sıkıştıran bir giysi varsa gevşetin ve çocuğu sıkı tutmayın.

Ateşli havale geçiren çocuklarda anne – babanın yapabileceği en önemli şey ateşi kontrol altında tutmak ve ateşi düşürme yöntemlerine başvurmaktadır.

Ateşi düşürmek için neler yapılabilir?

Ateşi olan çocuğun hemen üstü açılmalıdır. Titrese dahi kesinlikle üzeri örtülmemeli, oda fazla ısıtılmamalıdır.

Ateş düşürülemiyorsa çocuğun kilosuna uygun ölçekte ateş düşürücü şurup verilmelidir. Ilık su ile vücudu silinmeli; koltuk altı, alın, göğüs ve kasıklara pansuman yapılmalıdır.

Gerekirse saçlar ıslatılmadan ılık su ile duş yaptırılabilir.

Tüm uğraşlara rağmen ateş düşürülemiyor ya da tekrarlıyorsa ateşin nedeninin araştırılması için çocuk doktoruna başvurulmalıdır.