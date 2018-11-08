Bebekler için hamak

Eski ahşap evlerimizin, ahşap tavanları vardı. Yatak odalarında tam da karyolanun üstüne gelecek doğrultuda tavanda iki çengel olurdu. Ailede bebek olduğunda bu çengellere asılı salıncak kurulur, bebek hemen anne babasının üstünde mışıl mışıl uyurdu. Az huzursuzluk emaresi gösterdiğinde ise, anne ya eliyle itekleyerek, ya da ipini çekerek salıncağın sallanmasını sağlardı. Bu da bebeklerin mutlu ve tekrar hızlı bir şekilde uykuya dalmalarını kolaylaştırırdı.

Devir değişti, şimdi binbir modeli var bu usulün. Adı da bebek hamağı oldu. Bugün size birkaç örnek sunuyoruz. Bazılarını kendinizin yapabileceğiniz gibi, bazılarını ise hazır almanız gerekir. Hamak içinde kullandığınız kumaşın pamuk olmasına özen göstermelisiniz.

Hamak bebeklere sadece sırt üstü uyuma imkanı sunduğu için bebek kolaylıkla pozisyon değiştiremez.