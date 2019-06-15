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Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi bölüme gidilir?

Kasık fıtığı için hangi doktora gidilir, kasık fıtığı için hangi bölümden randevu alınır. Bebek ve çocuklarda kasık fıtığı çocuk cerrahlarının en sık yaptığı ameliyatlardan biridir. Her 10 erkek çocuktan bir tanesine kasık fıtığı olur. Kasık bölgesinde bir kasık kanalı vardır. Erkek çocuklarda bu kasık kanalı denilen testi dediğimiz yumurtalılar geçer ve aşağıya iner. Kız çocuklarında ise rahmin asıcı bağları geçer. Bu geçiş sırasında karın içi organlarını çevreleyen periton denilen zarı da beraberinde sürükler. Bu zar kapanmadığında ortada küçük kese gibi bir durum oluşur.Çocuk ağladığında, bağırdığında, tuvaletini yaptığında karın içi organlar bu kesenin içire girer. Buna fıtık denir. Peki fıtığın tedavisi nasıl yapılır? Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi bölüme gidilir? Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi doktora gidilir?

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:16
Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi bölüme gidilir?

Kasık fıtığı için hangi doktora gidilir, kasık fıtığı için hangi bölümden randevu alınır. Bebek ve çocuklarda kasık fıtığı çocuk cerrahlarının en sık yaptığı ameliyatlardan biridir. Her 10 erkek çocuktan bir tanesine kasık fıtığı olur. Kasık bölgesinde bir kasık kanalı vardır. Erkek çocuklarda bu kasık kanalı denilen testi dediğimiz yumurtalılar geçer ve aşağıya iner. Kız çocuklarında ise rahmin asıcı bağları geçer. Bu geçiş sırasında karın içi organlarını çevreleyen periton denilen zarı da beraberinde sürükler. Bu zar kapanmadığında ortada küçük kese gibi bir durum oluşur.  Çocuk ağladığında, bağırdığında, tuvaletini yaptığında karın içi organlar bu kesenin içire girer. Buna fıtık denir. Peki fıtığın tedavisi nasıl yapılır? Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi bölüme gidilir?

Kasık fıtığı, karın içi organlarının sıkışarak boğulması riskini engellemek için, mümkün olan en kısa sürede ameliyat ile onarılmalıdır. Prematüre bebeklerde anestezinin risk taşıma olasılığı nedeniyle bir iki ay beklenebilir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Kasık bölgesinde çok küçük bir kesi yapılır, fıtık kesesi onarıldıktan sonra cilt kesisi eriyen dikişlerle kapatılır. Kesinin üstü küçük bir pansumanla kapatılır. İşlem sırasında ameliyat bölgesine uzun etkili uyuşturucular kullanıldığı için ameliyat sonrası ağrı kontrol altındadır. Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi bölüme gidilir? Sorusuna gelecek olursak.

Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi doktora gidilir?

Çocuklarda kasık fıtığı için Çocuk Cerrahisi bölümünden randevu almak gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:16
  1. Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi bölüme gidilir?
  2. Kasık fıtığı için hangi doktora gidilir
  3. kasık fıtığı için hangi bölümden randevu alınır.
  4. fıtığın tedavisi nasıl yapılır?
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  11. bebeklerde kasık fıtığı ameliyatı kadınlar kulübü
  12. su fıtığı ve sünnet
  13. Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi doktora gidilir?
  14. Kasık Fıtığı Nedir?
  15. Su Fıtığı Nedir?
  16. Bağırsak Fıtığı Nedir?
  17. Kasık Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?
  18. Su Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?
  19. Bağırsak Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?
  20. Fıtık Ameliyatı Öncesi ve Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

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