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Gündem Bebek sahilinde rezil görüntüler! Vay ahlaksız edepsizler vay
Gündem

Bebek sahilinde rezil görüntüler! Vay ahlaksız edepsizler vay

İstanbul Bebek sahilinde seyir halindeki bir vatandaş, rezil görüntüler kayda aldı. Sahilde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ahlaksızları görenler gözlerine inanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 14:52:00 -

İstanbul'un Bebek sahilinde çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Trafikte seyir halinde olan bir vatandaş sahilde kimseyi dikkate almadan ahlaksızca cinsel ilişkiye giren çifti görüntüledi.

O anlar sosyal medyada paylaşılırken oldukça tepki çekti.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında “Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.’nın aralarında ‘Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet’ gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.’nın ise ‘Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama’ suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

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Yorumlar

aa

adamın suçları okadar çok ki istanbulu … normal öyle mi vali bey
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