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Gündem Bebek sahilinde cinsel ilişkiden sonra şimdi de bu kepazelik! "Yok artık" dedirten görüntü
Gündem

Bebek sahilinde cinsel ilişkiden sonra şimdi de bu kepazelik! "Yok artık" dedirten görüntü

İstanbul Bebek sahilinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren edepsizlerden sonra bir skandal da Denizli'de patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 11:44:00 -
Bebek sahilinde cinsel ilişkiden sonra şimdi de bu kepazelik! "Yok artık" dedirten görüntü

İstanbul Bebek sahilinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren edepsizlerden sonra bir skandal da Denizli'de patlak verdi. 

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi. Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. 

 

Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçleri harekete geçti. 

Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

 

 

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Yorumlar

Zülkarneyn

İfadesi alınmak için karakola davet edilmiş, yani yakalanmamış. Ayrıca taksi şöförü ondan daha da ahlaksızmış ki bu kadını taksisine almış. Ahlaksız erkekler olmasa hiç bir kadın ahlaksızlık yapamaz.

Mustafa

Akit bu resimleri vermeseniz çok iyi olur, ne kadar sansürlesinizde aleni belli, sizin bir çizginiz, karakterli bir duruşunuz var.
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