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Bebek reflüsü nedir, neden olur? Bebek reflüsü nasıl anlaşılır? Bebek reflüsü belirtileri ve tedavisi

Genellikle yetişkinlerde görülmesine rağmen sıklıkla bebeklerde de görülen reflü, bebeğin gelişimini etkileyen ve tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalıktır. Peki, bebek reflüsü nedir? Bebek reflüsü neden olur? Bebek reflüsü nasıl anlaşılır? İşte bebek reflüsü belirtileri ve tedavisi...

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:08
Bebek reflüsü nedir, neden olur? Bebek reflüsü nasıl anlaşılır? Bebek reflüsü belirtileri ve tedavisi

Genellikle yetişkinlerde görülmesine rağmen sıklıkla bebeklerde de görülen reflü, bebeğin gelişimini etkileyen ve tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalıktır. Peki, bebek reflüsü nedir? Bebek reflüsü neden olur? Bebek reflüsü nasıl anlaşılır? İşte bebek reflüsü belirtileri ve tedavisi...

Bebek reflüsü nedir?

Bebek reflüsü yemek borusunun mideye açıldığı son kısımda var olan kasın tam gelişmemesi sonucu, içtiği süt veya diğer gıdaların yemek borusuna veya ağıza geri gelmesidir. GÖRH gastroözofageal reflü hastalığı anlamına gelir. Daha ciddi ve uzun ömürlü bir reflü türüdür. Eğer semptomları beslenmelerine engel oluyorsa veya reflü 12 ila 14 aydan fazla sürerse bebeklerde GÖRH olabilir.

Özofagus (yemek borusu) ve mide arasında bir kapak gibi davranan bir kas (alt özofagus sfinkteri) vardır. Bebeğiniz yutulduğunda, bu kas yemek borusundan mideye geçmesine izin verir. Bu kas normalde kapalı kalır, bu nedenle mide içeriği yemek borusuna akmaz.

Reflü olan bebeklerde alt özofagus sfinkter kası tam olarak gelişmemiştir ve mide içeriği özofagusa geri akar. Bu, bebeğinizin tükürmesine neden olur . Sfinkter kası tamamen geliştiğinde, bebeğinizin reflü problemi ortadan kalkar.

Bebek reflüsü nasıl anlaşılır?

Reflü genellikle bir bebek 8 haftalıkken başlar ve 1 yaşına kadar iyileşir.

Bebeklerde reflü belirtileri şunlardır:

Emzirme sırasında veya kısa bir süre sonra sütü tükürme
Beslenirken öksürme veya hıçkırma
Besleme sırasında huzursuz olmak
Beslenme güçlükleri (beslemeyi reddetme, geğirme veya boğulma gibi)
Beslenme sırasında aşırı ağlama
Yeterince beslenemediklerinden dolayı kilo alamama

Bazen bebeklerde reflü belirtileri olabilir, ancak sütü tükürmez veya hasta olmaz. Bu sessiz reflü olarak bilinir.

Bebek reflüsü belirtileri nelerdir?

• Sık sık bulantı, kusma

• Öğürme

• Huzursuzluk

• Sık ağlama nöbetleri

• Tekrarlayan öksürük

• Ses kısıklığı

• Tekrarlayan orta kulak iltihabı

• İyi beslenememe

• Gelişimde yavaşlama

Çocuklarda;

• Göğüste yanma

• Ağıza acı su gelmesi

• Diş parlaklığının kaybolması

• Ses kısıklığı

• Gelişimde yavaşlama

Bebek reflüsü tedavisi nasıl yapılır?

İlk üç ay normal kabul edilen bebek reflüsü, bebek 12-18 aylıkken de yaşanıyorsa hastalık olarak tanımlanır. Ancak genelde bu aylarda çok korkulacak bir durum söz konusu değildir. İlaçla tedaviden önce ebeveynlerin alışkanlıklarında bir takım değişikliklere gitmeleri bebeklerde reflünün azalmasını ya da tamamen geçmesini sağlayabilir.

Az ama sık beslemeye özen gösterin

Eğer anne sütü ile besliyorsanız, emzirme sürenizi kısaltarak tek göğüs ile besleyin. Mama veriyorsanız da, mamanın miktarını azaltın ve öğünleri sıklaştırın.

Beslenme sonrası gazını çıkarın

Bebeğinizi besledikten hemen sonra karın-göğüs aranızda dik olacak şekilde ancak başını bir elinizle destekleyerek tutun ve yavaş yavaş sırtını sıvazlayın. Bebeğinizi omzunuza yatırmayın ki, karnına baskı olmasın.

Mama kıvamını koyulaştırın

Ek gıda ile beslenmeye başladığında daha kıvamlı besinler ile beslemeye dikkat edin.

Biberonun ucunu kontrol edin

Bebeğinizi beslemek için kullandığınız biberon emziğinin deliğinin ideal büyüklükte olması gerekir. Biberonun bebeğin yaşına göre seçilmesi gerekir. Çünkü delik yaşına göre çok büyükse bebek hava yutabilir, delik çok küçükse beslenmekte güçlük çekecektir.

İnek sütü alerjisi bebeklerde reflü oluşmasına neden olabilir

Bazı bebeklerde zaman zaman inek sütü proteinine karşı alerji olabilir. Bebeği emziriyorsan, beslenme programından inek sütünü çıkarman gerekebilir. Eğer mamayla besliyorsan, doktorun inek sütü içermeyen farklı bir mamaya geçmeni önerebilir.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:08
  1. Bebek reflüsü
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  4. Bebek reflüsü neden olur
  5. Bebek reflüsü belirtileri
  6. Bebek reflüsü tedavisi

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