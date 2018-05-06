Bebek pudrası pişiğe iyi gelir mi?

Cilt bakımında kullanılan her ürün sanıldığı kadar faydalı olmayabilir. Gerek yetişkin ürünlerinde gerek bebek ve çocuklarda temizlik amaçlı kullanılan ürünler ciltte hasar bırakarak bazı sorunlara neden olabiliyor. Bu ürünlerden bir tanesi de bebeklerde sıklıkla kullanılan pudralardır.

Pişik sorununu gidermek için kullanılan bebek pudraları vücuttaki suyu çekeceğinden dolayı ciltteki nemi de hapseder ve pişiği arttırır.

Uzmanlar, pişik sorununu engellemek için bebeğin altını kirletir kirletmez değiştirilmesi ve ılık su ile sabun kullanılmadan temizlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bebek pudraları yerine pişik kremleri tercih edilerek bebeklerde gerekli cilt bakımı sağlanmalıdır.