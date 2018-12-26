Bebek özel mumlu bir tabaka ile doğar, onu yıkamamalısınız

Bebeğinizin cildinde, yağ doku yoktur; bu nedenle her türlü dış etkenlere karşı zayıf ve korunmasızdır.

Bebekler anne karnında gebelik suyu (amniyon sıvısı) içinde yaşar. Gebeliğin son dönemlerinde bebeğin tüm vücudunu saran verniks kazeoza dediğimiz mumsu, yağlı ve yapışkan cilt koruyucu tabaka oluşur ve bir nevi bebeği dış etkenlere karşı korur. Kimbilir belki de kıtalararası otomobil ihraç eden ülkeler, bu durumu örnek alıp araçları dış ortamdan paslanıp çürümesin diye özel olarak mumluyorlar. Bebekler doğduğunda bu mumlu tabaka ile doğar ve bu sebeple bebeklerin yıkanmaması, bir bezle hafifçe silinmesi gerekir. Çünkü bu tabaka onu doğumdan sonraki ilk günlerde dış dünyaya adapte olurken korunmasını (ısı farkı, enfeksiyon, cilt kuruluğu gibi…) sağlar. Bu tabaka ilerleyen günler içinde zaten kendiliğinden kaybolacaktır.

Bebeklerin cildi çocuk ve erişkinlerden farklı olarak çok daha yumuşak, hassas ve incedir, yağ doku yoktur; bu nedenle her türlü dış etkenlere karşı zayıf ve korunmasızdır. Ayrıca vücutları çok küçük olduğundan ortamın ısı değişikliklerinden çok daha fazla ve de hızlıca etkilenip bozulurlar. İdeal oda ısısı erişkinlerde 20±2 derece iken bebeklerde ise bu rakam 24±2 derecedir. Bebeklerin baş/gövde oranı diğer yaş gruplarından yüksek olduğundan başın korunması çok önemlidir. Aylar geçtikçe bebeklerin cildi giderek erişkine benzemeye başlar. Bu nedenle hassas olan bu cilt ebeveynlerin korumasına muhtaçtır.

Normalde erişkinlerde cilt pH’sı 5.5 civarı (hafif asidik) iken bebekler doğduğunda pH:6.4-6.8 arasıdır; yani neredeyse nötrdür. Bebeklerin cilt pH değeri zaman geçtikçe asidikleşir ve bir müddet sonra erişkin değerine ulaşır. Bu nedenle bebeklerin kullanacağı tüm ürünler de (krem, nemlendirici, bebe yağı, şampuan, deterjan vs.) bu pH değerine uygun olarak nötral olmalıdır. Aksi taktirde bebeğimizde istenmeyen sorunlar oluşur.

Tabii işin bir de kişiye özel cilt yapısı boyutu vardır ki bu da ailesel, genetik ve çevresel etkenlerle her bebeğin kendine ait özel bir cilt yapısı olduğu gerçeğidir. Yani bazı bebekler daha hassas olduğundan dolayı her yönden uygun malzemeler kullanılsa bile yine de olumsuz etkilenip alerji, pişik, isilik, cilt kuruluğu gibi istenmeyen sorunlar maalesef gelişebilir. Mesela sarışınlar, beyaz tenliler, atopik dermatiti olanlar, alerjik bünyeliler, ailesinde veya yakın akrabasında alerjik hastalık (astım, saman nezlesi, göz nezlesi, egzema gibi…) öyküsü olanlar, doğuştan cilt kuruluğu (kseroderma) olanlar diğer bebeklere göre çok daha hassas olduğundan bu tür sorunlar daha çok görülür ve tedaviye dirençli olur, ara ara tekrarlar.