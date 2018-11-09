Bebek nasıl beslenir?

Öncelikle iki altın kural:

Bebeğinizi mümkün olduğunca uzun zaman, mesela iki yaşına kadar emzirmekten asla vazgeçmeyin.

Bebeğinizi tembellik edip hazır mama alarak besleyerek, ürünlerin raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddelerine daha o minicik hallerinden alışkın hale sokmayın.

Gelelim katı gıdaya geçiş zamanı belirli ay sınırı ve kurallar olsa da her çocuk için farklıdır. Bazı bebekler o ilk lokmalar için belki birazcık daha aceleci davranacak, bir kısmıysa birkaç hafta daha annesinin memesinin keyfini sürmek isteyecektir. Birçok bebek artık ek gıdaya geçmeye hazır olduğunu belli eder.

Bebeğinizin sizin yiyeceklerinize ilgi göstermesi, sizi yemek yerken izlemesi yiyeceklere uzanmaya çalışması, hatta kimi zaman ağzını oynatması en önemli işaretlerden biridir.

Süte olan ilgisinde bir azalma gözlemliyorsanız bu da ek gıdaya başlamaya hazır olduğunun bir işareti olabilir.

Artan kalori ihtiyacına bağlı olarak gece uyanmaları artabilir. Ancak her artan gece uyanması kalori ihtiyacına bağlı değildir. Özellikle ilk 4 ayda daha iyi uyuyacağı varsayımıyla bebeğe anne sütü ya da formül mama dışında muhallebi dahil hiçbir yiyecek verilmemelidir.

Ek gıdaya geçmeden önce bebeğiniz destekli de olsa oturabiliyor olmalıdır. Bebeklerin yatırılarak beslenmesi boğulmaya sebep olabilir ve tehlikelidir.

Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde yemekleri ağzında çevirebiliyor ve diliyle geriye doğru itebiliyor olmalıdır. Ağzından daha az salya akıtması yutma eyleminde daha becerikli hale geldiğinin işareti olabilir.

Ancak bebeğiniz diş çıkarıyorsa katı gıdaya hazır olsa da çokça salya akıtabilir.

Bebeğinize her meyve sebzeyi veremezsiniz, her ne kadar besleyici olursa olsun. Ek gıdaya geçiş bir süreçtir ve zaman alır. Bunun iki önemli sebebi vardır:

1- Bebeklerde yiyeceklere karşı oluşabilecek alerjik reaksiyonlar..

2- Sindirim sistemlerinin gelişmemesinden kaynaklanan gaz ve benzeri sorunlar.

Bebeğinizi beslerken size kolaylık sağlamak ve rehber olması için yiyecekler birinci ve ikinci devre yiyecekler olarak iki gruba ayrılmıştır.

Mesela elma ve şeftali birinci devre bir meyvedir, altı aylık bebekler için güvenli bir ek gıdadır.

Baklagiller ve yumurta sarısı ise ikinci dönem besinlerdendir; ilki gaz sorunu oluşturabilir, ikincisi alerjik bir besindir.



Yumurtaya 7. ay itibariyle, kurubaklagillere ise 8. ay bitimiyle başlayabilirsiniz.

Yumurtanın beyazını ise 10-12 aydan önce vermemelisiniz.

İlk ne vermeli?

Sizin küçük bir bebekken ilk yediğiniz ek besin muhtemelen pirinç unundan yapılmış muhallebiydi. Halen bebekler yaygın olarak katı gıdayla muhallebi ile tanışıyorlar. Siz de bu yolu seçebilir ve bebeğinize muhallebi vererek bu heyecanlı yolculuğa başlayabilirsiniz. Pürüzsüz kolay yutulan yapısıyla muhallebi bebekler için kolay bir başlangıç sağlayabiliyor.

Ancak uyaralım muhallebi yaparken de dikkat etmemiz gereken kurallar var.

Muhallebi yapımında inek sütü kullanımı artık tartışmalı bir konu. Yaptığı sindirim sorunları ve demir açısından zayıf bir besin olması sebebiyle doktorların büyük bir kısmı inek sütünün bir yaşına kadar bebeklere verilmesini ya da bebek yiyeceği yapımında kullanılmasını uygun görmüyor.

Bebeklerin ilk 6 aydan sonra tahıla da ihtiyacı vardır.

Besleyici değeri zayıf mısır ya da rafine pirinç unundan yapılmış muhallebi yerine, tam yulaf unundan muhallebiyi tavsiye ediliyor.

Sebze Püresi/Çorbası

Birçok çocuk doktoru artık bebeklere verilecek ilk katı besinin olarak sebze püresini öneriyor. Kalorili fakat pek fazla besleyici özelliği olmayan muhallebinin yerine sebze püresini tercih edebilirsiniz.

Bebeğinizin ilk sebze püresi mutlaka mevsim sebzelerinden seçilmeli. Alerji riskine karşı bir ya da iki sebze çeşidiyle başlanmalı ve üç gün bekleme kuralına uyularak içeriği yavaş yavaş zenginleştirilmeli.

Sebzeler vitamin ve mineral açısından çok zenginler ama bir o kadar da hassaslar. Sebzelerin besleyici değerlerini kaybetmemek için pişirme şekline ve saklama şartlarına özen göstermek gerekiyor.

Pürenin birazcık pütürlü olmasına da özen gösterin, bebeğinizi işin başında pütürlere alıştırmanızda fayda var. Ama bebeğiniz henüz bu pütürlerle başa çıkamıyorsa, daha pürüzsüz bir püreyi tercih edebilir yavaş yavaş pürenin kıvamını arttırabilirsiniz.

Yoğurt

Yoğurt ideal bir ilk besin olabilir. Sütün aksine yoğurdu 4/6 aydan itibaren bebeğinize rahatlıkla verebilirsiniz. Yoğurt sütten farklı olarak sindirim sorunu yapmıyor. Zengin bir kalsiyum kaynağı olan yoğurdun faydaları saymakla bitmez. Fakat yoğurdu evde kendiniz yapmanız şartıyla..

Meyve Püresi

Vitamin deposu meyveleri ilk ek gıda olarak bebeğiniz afiyetle yiyebilir, ama her meyveyi değil. Onu da yukarıda uzun uzadıya zaten yazdık..

Allah bebeğinize analı babalı sağlıklı hayırlı uzun ömürler nasib etsin..