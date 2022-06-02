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Kadın - Aile Bebek muhallebisi yemek tarifi: Doyurucu bebek muhallebisi tarifleri
Kadın - Aile

Bebek muhallebisi yemek tarifi: Doyurucu bebek muhallebisi tarifleri

Bebek Muhallebisi Yemek Tarifleri...

Yeniakit Publisher
2022-06-02 14:50:00 - 2022-06-02 14:57:37
Bebek muhallebisi yemek tarifi: Doyurucu bebek muhallebisi tarifleri

Bebe Bisküvili Doyurucu Bebek Muhallebisi Tarifi İçin Malzemeler

  •  5 Adet Bebe Bisküvisi
  • 1 Su Bardağı Su
  • 4 Tatlı Kaşığı Bebek Devam Sütü
  • 2 Tatlı Kaşığı Pirinç Unu
  • 1 Yumurtanın Sarısı
  • 3-4 Yemek Kaşığı Sıcak Su

Bebe Bisküvili Doyurucu Bebek Muhallebisi Tarifi Nasıl Yapılır?

Su, pirinç unu ve yumurta sarısını bir tavada karıştırarak pişirin.  Ayrı bir kapta Bebek Bisküvilerinin üzerine sıcak su dökün ve çatalla ezin. Üzerine toz haldeki bebek devam sütünü ekleyin ve karıştırın.  Bisküvili karışım ve muhallebiyi birleştirip bebeğinize servis edin.

Pirinç Unlu Muhallebi Tarifi İçin Malzemeler

  • 6 bardak süt
  • 2 çay bardağı şeker
  • 2 çay bardağı pirinç unu
  • 1 paket vanilya
  • 1 tane damla sakızı
  • 1 kaşık margarin

Üzeri için;

  • Toz tarçın
  • Çilek

Pirinç Unlu Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır?

Tenceremize sütümüzü, şekerimizi, pirinç unumuzu ve damla sakızını koyup koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca vanilya ve margarini ekleyip ocaktan alıp kaselere boşaltıyoruz. Tarçın ve çilekle servis edebiliriz.

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Bebek muhallebisi tarifi

1 Su Bardağı (200 Ml Lik) Su

- 1 Çorba Kaşığı Pirinç Unu

- 0.5 Su Bardağı Anne Sütü

- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

- 1 Tatlı Kaşığı (5G Lık) Üzüm Pekmezi

Bebek Muhallebisi Tarifi Bebek muhallebisi için öncelikle bir su bardağı suda pirinç ununu karıştırın. Kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Oldukça koyu bir mama kıvamında olacaktır. Birkaç dakika kaynadıktan sonra ocaktan indirin tereyağını ekleyin. Ilıdıktan sonra bebeğinizin yediği kıvama gelene kadar anne sütü ekleyin. Pekmezle tatlandırın. Bebek muhallebisi tercihen koyu bir boza kıvamında olmalı ve bebeğe biberonla değil kaşıkla yedirilmelidir. Pirinç unu yerine yulaf ununu kullanmak daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Bebek muhallebiniz servise hazır. 

İrmikli Bebek Maması Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 çorba kaşığı irmik
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 muz
  • 1 elma
  • 1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi
  • Bir fiske tarçın

İrmikli Bebek Maması Tarifi Nasıl Yapılır?

1 çorba kaşığı irmiği yarım çay bardağı suda haşlıyoruz. İrmik yumuşak bir kıvam alınca elma ve muzu rendeleyip irmiğe katıyoruz. Pekmez ve tarçını ekleyip karıştırıyoruz.

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