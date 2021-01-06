Bebek kordon kanı ne işe yarar? Bebek kordon kanı korona virüse iyi gelir mi?

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, bebeklerin kordon kanında bulunan kök hücrelerin, ağır yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının hayatta kalma olasılığını iki kat artırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar, kök hücre tedavisinin, akciğerlerdeki hasarlı dokunun onarılmasını hızlandırdığını ve Covid-19 hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasını önlediğini söyledi. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanan araştırmanın Covid-19'la mücadelede dönüm noktası olması bekleniyor.

Çalışmanın yazarı Profesör Camillo Ricordi, ölümcül corona virüs için ucuz ve etkili bir tedavinin anahtarını ellerinde tuttuklarını söyledi. Ricordi, "Kök hücre tedavisi normal bağışıklık tepkisini geri yüklemek ve yaşamı tehdit eden komplikasyonları tersine çevirmek için akciğerdeki akıllı bir bomba teknolojisi gibi” ifadelerini kullandı.

Stem Cells Translational Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada Jackson Memorial Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 24 ağır Covid-19 hastasına kök hücre tedavisi uygulandı. Tedavi grubundaki her denek için toplam 200 milyon kök hücre kullanıldı.

Kordon kanı nedir ve ne işe yarar?

Kordon kanı, hastalıklarının tedavisi için kök hücre nakline ihtiyaç duyan ya da duyacak olan hastalar için, kök hücre kaynağı olarak kullanılmak üzere saklanmaktadır. Gelecekte başka bazı amaçlarla kullanımı söz konusu olabilirse de, halen farklı amaçlarla saklanmasına neden olabilecek kesin bilimsel veriler oluşmamıştır.