Bebek köftesi tarifi

Bebeklere yeni yemeklerle tanışması, onlara ısınması ve alışması zor bir dönemdir. Özellikle bal ve et gibi ürünlerin verilme zamanları bir hayli önemlidir. Peki ama bebeğe ne zaman et verilir? Bebek köftesi nasıl yapılır? Bebek köftesinin malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Bebeklere, ebeveynlerinin tercihine göre, genelde 9 aydan itibaren uygun bir zamanda et ile tanıştırılır. İlk yediği et kolay hazmedilmesi açısından kıyma olarak verilir. Bebek köftesi de çocuğunuz için güzel bir alternatif olup içeriğine ekleyeceğiniz malzemelerle bebeğinizin menüsünü zenginleştirir.

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Bu tarifin en kolay kısmı ise, buzlukta muhafaza edip, dilediğinizde bebeğinize bu tarifi uygulayabilmeniz...

Malzemeler

200 gr iki kere çekilmiş kıyma

1 orta boy soğan

1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği

tercihen ince kıyılmış maydanoz

Soğanları ince rende ile rendeleyip, suyunu sıkarak dökün. Derin bir kase içerisine soğanları alın.

Ekmeğin içini küçük küçük parçalayıp, soğanların üzerine kıymayla birlikte koyun.

Bütün malzemeleri iyice yoğurun. Madeni para büyüklüğünde hafif şişkin köfteleri hazırlayın.

Dilerseniz yağlı su içerisinde haşlayarak, dilerseniz de ızgara tarzı kızartarak bebeğinize köfteleri sunabilirsiniz.

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