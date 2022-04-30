Bebek kıyafetlerindeki lekeler nasıl çıkar? Sararmış bebek kıyafetleri nasıl temizlenir? Pratik etkili yöntemler

Bebek kıyafetleri en çok lekelenen ve haliyle de en çok yıkama işlemine maruz kalan kıyafetlerdir. Bebek kıyafetlerinde sık sık lekelenmeler olması gayet doğaldır. Özellikle bezden taşan kaka lekeleri ve bebeklerin beslenme sırasında önlüklerine ve üzerilerine döktükleri yiyecek içeceklerin lekeleri en sık karşılaştığımız lekelerdendir. Bazen de bebeklerimizin oynadığı tükenmez kalem ve boyalı oyuncak lekeleri gibi zorlu lekeler karşımıza çıkar.

Bebeklerin ciltleri ve metabolizmaları yetişkinlere göre çok daha hassas olduğundan, yıkamalarına da ileri derecede özen gösterilmelidir. İyi bir deterjan kullanılmalı ve tüylenme yapmayacak şekilde yıkanmalıdır. Bu konuda da bebek kıyafetleri üzerinde bulunan etiketlerdeki yıkama talimatları bizim en büyük yardımcımız olacaktır.

Aynı zamanda bebeklerimize alacağımız kıyafetlerin kalitesinin önemi hem alerjik etkenlere sebebiyet vermemesi, hem de kolay temizlenebilmesi açısından çok önemlidir. Şimdi gelelim bebek kıyafetlerindeki lekeler nasıl çıkar sorusunun cevabına.

Sararmış bebek kıyafetleri nasıl temizlenir?

Bebek kıyafetlerindeki sarı lekeler canınızı sıkmasın diye deneyebileceğiniz birkaç basit yöntem önermeden önce ufak bir uyarı yapmamıza izin verin. Bebek kıyafetlerinde sarı lekelerden kolayca kurtulmanız mümkün, ancak önerilerimizi uygularken hassas kumaşlar ve değerli giysilerin zarar görmemesi için yıkama talimatlarına mutlaka göz atın. sararmış bebek kıyafetleri nasıl temizlenir, bebek kıyafetlerindeki lekeler nasıl çıkarılır gibi sorularınızın cevabı aşağıdaki yöntemlerle mümkün.

Mısır nişastası

Mutfaklarımızda sıkça kullandığımız mısır nişastası aynı zamanda sararmış kıyafetleri beyazlaştırma konusunda da yararlandığımız güçlü bir malzemedir.

Nemlendirin

Bebek kıyafetlerindeki sarı lekeleri suyla nemlendirin.

Mısır nişastasını dökün

Nemli lekenin üzerine mısır nişastası dökün ve üzerini bir başka bezle kapatın.

Ütüleyin

Bir süre ütüledikten sonra sarı lekelerin beyazlaştığını fark edeceksiniz.

Aspirin

Aspirin de evlerin olmazsa olmazıdır. Sararmış bebek kıyafetleri nasıl beyazlatılır derseniz, aspirinden faydalanabilirsiniz. Özellikle küçük çocuklarınız ya da bebeğiniz varsa kimyasal içermeyen ürünleri tercih etmeniz çok doğal. Bu kolay ve doğal yöntemle, bebek kıyafetlerindeki sarı lekelerin önüne geçtiğinizi gördüğünüzde bu kararınızla bir kez daha övüneceğinize şüphemiz yok.

Karışımı hazırlayın

5 aspirini ezerek 2 litre ılık suyun içerisine ilave edin.

Uygulayın

Ardından lekeli giysileri aspirinli suya batırın. Sekiz saatten fazla ya da tercihen gece boyunca suda bekletin.

Yıkayın

Daha sonra beyaz kıyafetleri çamaşır makinesinde, yıkama talimatlarına uygun şekilde yıkayın.

Kusmuk lekeleri

Bebeklerimizin kıyafetlerinde en çok karşılaştığımız lekelerin başlarında gelen lekelerdendir bu lekeler. Temizlemek için ise yarım çay kaşığı sıvı bulaşık deterjanı ve çeyrek ölçek amonyağı soğuk su ile karıştırarak oluşturacağımız karışım işe yarayacaktır. Bu karışım ile lekeyi ovup daha sonra normal programda yıkadığımızda leke çıkar.

Kaka lekeleri

Kaka kirleri de en çok karşılaşılan lekelerdendir ancak çözümü gayet basittir. Lekelenen kıyafeti yarısı sirke yarısı su dolu bir kaba batırıp bir saat kadar beklettikten sonra iyi bir deterjan ve yumuşatıcı desteğiyle yıkama talimatına uygun programda yıkadığımızda bu lekeler kolaylıkla çıkacaktır.

Yemek ve mama artıkları

Mama yedirirken doğal olarak oluşan bu kirleri çıkarmak için birçok yöntem vardır. Bu kirlerin de çıkması için kurumaması çok önemlidir. Bu lekelere bebek ıslak mendilleriyle silerek ilk müdahaleyi yapmamız oldukça etkili olacaktır. Eğer leke biraz daha işlemişse sıvı bulaşık deterjanı işimizi kolaylaştırır. Daha da zor bir hale gelmişse ise fırın temizleyici sıvılar imdadımıza yetişirler. Eğer bu lekeler kurumuşsa ise en etkili yöntem lekeli bölgeyi nemlendirip daha sonra da diş fırçası ve diş macunu ile temizleyip talimatlara uygun şekilde yıkamaktır. Bu sayede bu lekelerden de kurtulmuş oluruz.

Oyuncak ve tükenmez kalem lekeleri

Bebeklerimizin en çok merak duyduğu şeyler oyuncak ve tükenmez kalemlerdir. Haliyle kıyafetlerine ve etrafa da en çok bulaştırdıkları lekelerdendir bu tükenmez kalem lekeleri. tükenmez kalem lekeleri ve oyuncaklardan bulaşan boya ve mürekkep lekeleri de diş macunu ve diş fırçası yardımıyla gözeneklerden temizlenerek üzerine yapılacak yıkama ile tamamen çıkacaklardır.

Yağ Lekeleri

En sık karşılaşılan bir başka leke olan yağ lekelerinden de bebek talk pudrası ile fırçalayıp yıkayarak kurtulabiliriz. Fırın temizleyiciler de ikinci alternatifimizdir.