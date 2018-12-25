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Bebek giysilerinde pamuktan başkası %100 zararlı

Yeni doğan döneminde bebeklerin cildi çok hassastır. Bu yüzden beslenmeleri kadar ne giydikleri de çok önemlidir. Uygun olmayan kıyafetler, içinde naylon barındıran giysiler bebeğin cildine çok zarar verir.

25 Aralık 2018 Salı 15:58
Bebek giysilerinde pamuktan başkası %100 zararlı


Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nihan Hilal Sorguç, “Bebek giysilerinin üretildiği materyalin büyük önem taşıdığını, yüzde yüz pamuk, organik pamuk veya bambudan üretilenlerin tercih edilmesini” önerdi.

Yüzde yüz pamuklu olmayan kıyafetler bebeklerin çok terlemesine, çok üşümesine, kısacası bebeğinizin zarar görmesine, sağlığının bozulmasına yol açabilir. Uzmanlar bu sebeple bebek giysisi seçimi konusunda anneleri uyarıyor.

Öncelikleriniz ne olmalı?

Nihan Hilal Sorguç, “Pamuğun yetiştirilmesinde kullanılan tarım ilaçlarının birçoğunun kanserojen olduğu biliniyor. Bu giysilerin üretimi aşamasında kullanılan ağartıcı, yumuşatıcı, petrol ürünleri ve koruyucular da kimyasal madde ve ağır metal içeriyor. Üstelik defalarca yıkansa bile bunların giysilerden çıkıp çıkmadığı bilinmiyor.

Ciltleri daha ince, bağışıklık sistemleri zayıf olduğu bilinen bebeklerin toksinlerle baş başa bırakılmaması gerekir” diyor.
Öncelikle alacağınız giysinin kumaşı doğal, pamuklu olmalı. Bebeğin cildi çok hassastır ve yumuşak-doğal kumaştan yapılan giysiler cildine zarar vermez.

Asla üzerinde renkli yapıştırma resimler, yazılar olan giysiler almayın. Bunlar kanserojen maddeler içermektedir ve yetişkinler için dahi büyük tehdit oluşturmaktadır.

Alacağınız kıyafetler asla dar kesimli olmamalı. Eldivenler parmaksız olmalı. Parmakları olan eldivenleri bebeğe giydirmek zordur. Giydiğinde de elleri sıkışabilir, canı yanabilir.

Giysiler çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkanabilmeli. Bebeğe mutlaka bütün beden (body) giydirilmeli. Bu hem bebeğin bezinin kaymasını engelleyip bezin değiştirilmesini kolaylaştırır ve hem de bebeği sıcak tutar.

Ayrıca bebeğin kıyafetleri geniş, onun yüzünü kapatmayacak tipte olmalı. Bebeklerin çoğunun yüzlerinin kapanmasından hoşlanmadığını hatırlatalım.

Yine bebeğe tayt, bot ve çorap giydirecekseniz, bunların sıkı sıkı olmamasına, biraz bol olmasına özen gösterin.

Bebeğiniz yenidoğan ise giysi seçerken 0-3 yaş arası kıyafetleri tercih edin. Bebeklerin olağanüstü bir hızla büyüdüğünü unutmayın.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:58
  1. bebek çamaşırı nasıl olmalı
  2. pamuklu bebek kıyafeti

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