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Yerel Bebek bezinden çıkanlar şoke etti!
Yerel

Bebek bezinden çıkanlar şoke etti!

Denizli Otogarı'nda bebek bezine 1 kilogram metamfetamin ve 37 hap gizleyen ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 18:35:00 - 2022-01-10 18:36:41
Bebek bezinden çıkanlar şoke etti!

Denizli Otogarı'nda bebek bezine gizledikleri 1 kilogram metamfetamin ve 37 hap ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüsle kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan otobüs yolcusu, Denizli Otogarı'nda kendisini karşılayan kişiyle gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bebek bezinin içine gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin ile 37 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

 

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