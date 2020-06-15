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Aktüel

Bebeğin yuttuğu çengelli iğne yemek borusundan operasyonla çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:47:19 -
Bebeğin yuttuğu çengelli iğne yemek borusundan operasyonla çıkarıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 7 aylık bebeğin yemek borusuna saplanan çengelli iğne, endoskopik yöntemle çıkarıldı.

Yutkunma ve beslenmesinde sorunlar yaşadığı gözlenen bebek, ailesi tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine getirildi.

Bebeği muayene eden Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Gündüz ve Anestezi Uzmanı Dr. İbrahim Çetin, yabancı cisim yutulmasından şüphe ederek röntgen istedi.

Çekilen röntgende, bebeğin çengelli iğne yuttuğu tespit edildi.

Bebeğin yemek borusuna saplanan iğne, endoskopik yöntemle çıkarıldı.

Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Demirkıran, anne ve babaları, çocuklarının yabancı cisim yutma tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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