Bebeği sağlıklı emzirme

İlk defa anne olan da önceden çocuğu olan da mutlaka ilk emzirme deneyiminde panikleyebiliyor. Anneler, doğum sonrası süt kaygısına düşmemeli. Aksine bebeklerini rahat emzirmenin huzurunu yaşamalı.. Anne mutlu ve huzurlu emzirdikçe, bebekler de rahat olur.

Anne sütü, hem bebeğin gelişimi hem de anne ve bebek arasındaki ilişkinin temel yapı taşı. Onun için pek çok anne, daha hamile iken bebeğini doğru emziremeyeceğinden ya da bebeğinin anne sütünü reddeceğinden dolayı kuruntu yapar, endişelenir.

Doğru emzirme

Doğru emzirme usulünde dört önemli nokta var.

-Bebeğin başı ve vücudu aynı doğrultuda, düz bir hat üzerinde olmalı, bunun için isterseniz yastık kullanabilir ve bebeğin vücudunu destekleyebilirsiniz. Ancak bebeğin başı, omuzları ve popo kısmının da desteklenmesi gerekir. Bebeğin burnu göğüs hizasında olacak şekilde yüzü memeye bakmalı ve anne bebeği kendi vücuduna yakın tutmalı. Bu sayede anne ve bebek arasındaki ilk yakın temas ve koku algılı bağ kurulur. Bebek artık annesini kokusundan tanır.

-Ancak emzirirken bebeğin pozisyonundan çok annenin rahat bir durumda olması daha önceliklidir. İlk zamanlar emzirme uzun sürer, ancak alışmanın ardından emzirme kısalır. Emzirirken anne oturur halde olmalı. Sırtı dik ve bel boşluğu ile sırtı desteklenmelidir.

Emzirirken boşta kalan kolunun altı ve diğer boşta kalan bölgelere yastık ilavesi yapılabilir.

-Emzirirken hijyen de unutulmamalı. Emzirmeye başlamadan önce mutlaka eller yıkanmalı, tırnaklar kısa olmalıdır. Günlük duş alınması annenin de rahatlaması açısından önemlidir. Göğsünü ayrıca temizlemesine lüzum yoktur.

Ne sıklıkta ve sürede

-Yeni doğan dönemindeki bebek, her istediğinde ve en geç 3 saat aralıklarla 20 – 25 dakika boyunca emzirilmelidir. Bebekler kilo aldıkça, çene kasları geliştikçe ve dolayısıyla süt miktarı bollaştıkça bu süre kısalır.

-Annenin doğumdan sonraki ilk 3-4 gün boyunca ürettiği süt, kolostrumdur, kıvamı koyu rengi sarı gibidir. Hayattaki en değerli süttür. Çocuğun ömür boyu güçlü bir bağışıklık sistemi olabilmesi için bu sütü mutlaka alması gerekir.

-Ondan sonra gelen süt, olgun süttür. Sütün miktarı da artar; göğüsler dolu, sert ve ağır hissedilir. Bu süreç 'sütün gelmesi’ olarak bilinir. Son süt, ön sütten daha beyaz görünür çünkü; daha fazla yağlıdır. Bu yağ anne sütünden alınan enerjinin büyük bölümünü karşılar. Onun için bebeğin son sütü alması sağlanır. Ön süt çok miktarda üretilir ve yüksek miktarda protein, laktoz ve diğer besinleri içerir. Bebek ön sütten alması gerektiği miktarda aldığında ihtiyacı olan bütün sıvıyı bundan karşılar.

Su ve meyve suyu

-Anne sütünün içerisinde bebeğin ihtiyacı olan su ve mineraller bulunur. Bebeklerin ilk 6 aya kadar sıcak havalarda bile sıvı içeceklere ihtiyacı yoktur. Bu tür içecekler verildiğinde bebek, anne sütünü daha az almak isteyebilir.

İlk 3-4 gün gerekli olduğunda elle sağım tavsiye ediliyor.

Sorunlu durumlar

-Ağrı: Bebekte oluşan enfeksiyon, burun tıkanıklığı gibi sebeplerle emme isteğinin azalması veya pamukçuk, diş çıkarma nedeniyle ağızda sızı hissetmesi.

-Emzirme tekniğinde sorunlar: Annenin yanlış pozisyonda bebeğini emzirmeye çalışması, tıkalı meme ya da annedeki sütün az olması. Emzirme saatlerini kısıtlama ya da bebekte emmeyi öğrenmedeki zorluk.

-Bebeği üzen değişiklikler: Özellikle 3-12 aylar arasında. Bebeğin anneden ayrılması, yeni bakıcı ya da sık sık bakıcı değiştirme, aile düzeninde değişiklik, annenin hastalığı ya da göğüs iltihabı, adet hali ile annenin kokusunda değişiklik.

-Yeterli süt alamamanın sebepleri birden fazladır.

* Geç başlama

* Sık emzirmeme

* Gece emzirmeme

* Kısa emzirme

* Kötü tutma

* Biberona alışma

* Ek besinler verme

l Annenin psikolojik durumu:

* Özgüven eksikliği

* Kaygı, stres

* Emzirmek istememe

* Bebeği kabullenememe

* Yorgunluk

-Annenin fiziksel durumu;

* Hamilelik

* Gebelik önleyici ilaçlar

* Beslenme bozukluğu

* Alkol, sigara

Umarız faydalı bir yazı olmuştur.