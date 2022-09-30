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Yaşam Beagle türü köpek ilk kutup kurdunu doğurdu
Yaşam

Beagle türü köpek ilk kutup kurdunu doğurdu

Çin’in kuzeydoğu kenti Harbin’de bulunan bir hayvanat bahçesinde klonlama yoluyla dünyaya gelmiş bir kutup kurdu (beyaz kurt) ziyaretçilere tanıtıldı. Xinhua Haber Ajansı’nın haberine göre, bağışçı olarak Kanada’da yaşayan ‘Maya’ adındaki vahşi bir kutup kurdundan alınan hücreler dişi bir Beagle köpeğe nakledildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 12:40:00 -
Beagle türü köpek ilk kutup kurdunu doğurdu

Yeni Akit  Ankara

Üç aylık dişi kurdun son derecede sağlıklı olup hayvanat bahçesinin polarland (kutup bölgesi) olarak anılan yerinde Beagle köpeği annesiyle birlikte yaşadığı açıklandı. Guangzhou Biotıp ve Sağlık Enstitüsü araştırmacılarından Lai Liangxue “klon teknolojisinin, gen çeşitliliğini korumak ve belirli bir popülasyonu çoğaltmak” için çok etkili bir yol olduğunu öne sürdü. Nitekim bu arada ikinci bir klonlanmış kutup kurdunun da doğmasının beklendiği belirtildi.

“Beyaz kurt” olarak da adlandırılan bu hayvanlar, Kanada’nın kuzeyinde ve Grönland’da üreyip yaşayan bir köpek familyasına ait. Kutup kurdu, nesli tükenme tehlikesine maruz bir tür olarak kabul edilmiyor.

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