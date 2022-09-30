Beagle türü köpek ilk kutup kurdunu doğurdu

Yeni Akit Ankara

Üç aylık dişi kurdun son derecede sağlıklı olup hayvanat bahçesinin polarland (kutup bölgesi) olarak anılan yerinde Beagle köpeği annesiyle birlikte yaşadığı açıklandı. Guangzhou Biotıp ve Sağlık Enstitüsü araştırmacılarından Lai Liangxue “klon teknolojisinin, gen çeşitliliğini korumak ve belirli bir popülasyonu çoğaltmak” için çok etkili bir yol olduğunu öne sürdü. Nitekim bu arada ikinci bir klonlanmış kutup kurdunun da doğmasının beklendiği belirtildi.

“Beyaz kurt” olarak da adlandırılan bu hayvanlar, Kanada’nın kuzeyinde ve Grönland’da üreyip yaşayan bir köpek familyasına ait. Kutup kurdu, nesli tükenme tehlikesine maruz bir tür olarak kabul edilmiyor.