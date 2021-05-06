BDDK’ya başvuru yapan faizsiz ev veren şirketler hangileri? Faizsiz ev veren şirketler hangileri?

Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, Türkiye'de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurulacak. Peki BDDK’ya başvuru yapan faizsiz ev veren şirketler hangileri?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),dün itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinden 23'ünün tek başına, 12'sinin ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirketin intibak başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Peki Faizsiz ev veren şirketler hangileri?

BDDK’ya başvuru yapan faizsiz ev veren şirketler hangileri?

BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketler şöyle:

1- UMUTEVİM YATIRIM ORG. A.Ş (İNTİBAK)

2- FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş (İNTİBAK)

3- EMİN EVİM EMİN OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)

4- KATILIMEVİM OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

5- MESKENFİNANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORG. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)

6- KUMBARAEVİM ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

7- BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. (İNTİBAK)

8- İMECE YATIRIM ORG. A.Ş. (İNTİBAK)

9- YENİEVİM TASARRUFU GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

10- FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

11- FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTO. ORG. A.Ş. (İNTİBAK)

12- YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. (İNTİBAK)

13- ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

14- TASARRUF ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. A.Ş. (İNTİBAK)

15- İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)

16- GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

17- HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTO. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

18- İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş. (İNTİBAK)

19- DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş (İNTİBAK)

20- NAREVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

21- MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ENER. ORG. VE PAZ. TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

22- SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. (İNTİBAK)

23- DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. (İNTİBAK)

24- İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK - Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

25- VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. (İNTİBAK - Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

26- İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

27- PAMUK EVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO. İNŞ. MÜH. MİM. TUR. KAT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

28- VİZYONEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. PAZ. SAN. TİC. A.Ş (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

29- EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

30- BİREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

31- ÇÖZÜM TASARRUF ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

32- BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORG. İLET. OTO. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. ve Org. A.Ş. çatısı altında devir suretiyle)

33- GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. VE ORG. A.Ş (İNTİBAK Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. ve Org. A.Ş. çatısı altında devir suretiyle)

34- DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞ. TAAH. OTO. ORG. SAN. TİC. A.Ş. (İNTİBAK Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Oto. Org. San. Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

35- GÜVENCE TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Oto. Org. San. Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

Faizsiz ev almada cayma hakkı var mı?

Tasarruf finansman şirketlerinin müşterileri, sözleşmeden cayma hakkını kullanmaları durumunda organizasyon ücreti de dahil hiçbir kesinti yapılmaksızın yaptığı tüm ödemeleri cayma kararının şirkete bildirilmesinden itibaren 14 gün içinde iade alacak. Müşterinin sözleşmede fesih hakkını kullanması durumunda tasarrufunun iadesi, iade talep tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde müşterinin göstereceği kendi adına açılmış banka hesabına defaten yapılacak.

Faizsiz ev konut taksitleri kaç ay?

Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek. Şirketlerin bankalardan alacağı krediler ile tahvil, kira sertifikası ihracı ve benzeri borçlanma araçları vasıtasıyla edinebileceği mali yükümlülüklerinin toplamı en fazla öz kaynaklarının yüzde 30'u kadar olacak.