Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BDDK'dan yönetmelik değişikliği

BDDK finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları ile finansal tabloları hakkındaki yönetmelikte değişikliğe giderek, şirketlerin beklenen kredi zarar karşılığı ayırabilmesine imkan tanıdı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:40
BDDK'dan yönetmelik değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları ile finansal tabloları hakkındaki yönetmelikte değişikliğe giderek, şirketlerin beklenen kredi zarar karşılığı ayırabilmesine imkan tanıdı.

BDDK tarafından, "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları"na ilişkin yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, yönetmeliğin özel ve genel karşılıklar bölümünde yer alan, "Bir borçludan, birbirinden bağımsız birden fazla alacağın mevcut bulunması ve bu alacaklardan herhangi biri için özel karşılık ayrılması halinde, diğer alacak tutarları için de aynı oranda özel karşılık ayrılır." maddesi çıkarıldı.

Söz konusu maddenin yerine, "Bir borçludan olan 100 Türk lirası ve altındaki her bir alacak tutarı için özel karşılık ayrılması ve bunların Tasfiye Olunacak Alacaklar veya Zarar Niteliğindeki Alacaklar hesaplarında izlenmesi şirketlerin ihtiyarındadır." ifadesi eklendi.

Yönetmeliğe, Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) kapsamında karşılık ayrılmasıyla ilgili bir madde de eklenerek, şirketlerin BDDK'ya bildirimde bulunmak şartıyla TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılığı ayırabilmesine imkan tanındı.

Söz konusu maddeyle ayrıca, TFRS 9 kapsamında ayrılan beklenen kredi zarar karşılığının, hangi koşullarda "genel ve özel karşılık" olarak sayılacağına açıklık getirildi.

Yeni yönetmelik, 30 Eylül 2018'de yürürlüğe girecek.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nefesler tutuldu! Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı
    1. Nefesler tutuldu! Avrupa Ligi'nde..
    2. Erdoğan: Kanal İstanbul projesinde..
    3. Bakan Eroğlu: Kurdukları ittifak..
    4. İnşaat kazısında öyle bir şey buldular..
    5. WhatsApp’a iki bomba yenilik birden..
    6. Onbinlerce kişiyi dolandıran Tosun'u..
    7. Bakan Fakıbaba müjdeleri tek tek verdi!
    8. Erdoğan'dan "Kanal İstanbul" açıklaması
    9. Heyecanlandırdı: Seve seve dönerim
    10. İşte emekliye verilecek ikramiyenin..
    11. Borsa güne nasıl başladı?
    12. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    13. Niğde'de namaza 7 dakika kala camiye..
    14. 5 yıl önce 5 fideyle başladı şimdi 8..
    15. AK Parti'nin BBP kararı belli oldu!
    16. Asgari ücret 4 dolar oldu!
    17. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın yerine..
    18. Nagatomo imzayı atıyor
    19. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a teklif
    20. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a..
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!