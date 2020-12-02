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Ekonomi BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin
Ekonomi

BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:28:11 -
BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri altyapısı sağlaması için izin verdi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'ye, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri alt yapısı sağlama konusunda izin verildi.

Söz konusu karar, Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.


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