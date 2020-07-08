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Ekonomi

BDDK: Vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelere ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı

BDDK açıklamasında, "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:32:00 -
BDDK: Vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelere ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı

BDDK, salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

BDDK açıklamasında, "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli."

 

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