BDDK Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı! Flaş gelişme: Türkiye kararı resmi gazetede yayımlandı

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 8737

Ekli “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 91 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

16 Temmuz 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

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MADDE 1- 2/1/2014 tarihli ve 2014/5885 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kuruluşlar: Kanun, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartlan ve Kredi Kartları Kanunu, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemelere göre Kurumun düzenleme ve denetimine tabi kuruluşları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “5464 sayılı Banka Kartlan ve Kredi Kartlan Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda” ibaresi “5464 sayılı Kanun ve 6361 sayılı Kanunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci iikrasınm (a) bendine (10) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş, (c) bendinde yer alan “birimi” ibaresi “birimleri” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Başkanlığı” ibaresi “Başkanlıkları” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Denetim, Düzenleme ve Uygulama Daire Başkanlıklarının sayısı toplam” ibaresi “Toplam” şeklinde değiştirilmiştir.

“11) Gözetim Daire Başkanlığı.”

MADDE 6- Aym Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “üç aylık süreli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Kurumun sürdürülebilir fınans alanında yürüttüğü çalışmalara yönelik Kurum içi koordinasyonu sağlamak.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Gözetim Daire Başkanlığı

MADDE 24/A- (1) Gözetim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kuruluşların mali bünyelerindeki ve performanslarındaki değişimi izlemek, değerlendirmek ve raporlar hazırlamak.

b) Kuruluşlardan alınacak bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda mevzuatta belirlenen sınırların aşıldığınm tespiti halinde durumu ilgili birimlere iletmek.

c) Erken uyan sistemleri aracılığıyla mali bünyedeki ve performanstaki değişimin zamanmda algılanmasını sağlamak.

ç) Kuruluşların maruz kaldığı mevcut ve potansiyel riskler ile yapılacak düzenlemelerin olası etkilerini değerlendirmek.

d) Sektör ve kuruluşlar bazında finansal gelişmelerin takibine ve tahliline ilişkin çalışmalar yapmak.

e) Risklerin ortaya konulabilmesi amacıyla sektör ve kuruluşlar bazında stres testleri ve senaryo analizleri yapmak.

f) İlgili birimlerle koordinasyon halinde, Kurum bilgi ve raporlama sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

g) Gözetim faaliyetlerinin sonuçlannı Kurumun ilgili birimlerine veya gerektiğinde kurum ve kuruluşlara iletmek.

ğ) Başkan tarafmdan verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığında yer alan “Başkanlığı" ibaresi “Başkanlıkları” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Başkanlığı” ibaresi “Başkanlıktan; kurul işleri,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “faaliyetlerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasma “duyulması halinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarındaki toplam” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Başkanlığının” ibaresi “Başkanlıklarının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.