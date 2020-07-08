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Ekonomi

BDDK, salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:08:57 -
BDDK, salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.
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